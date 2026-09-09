В Краснодаре состоится спецпоказ и обсуждение фильма «Твигги»
В Краснодаре зрители увидят фильм про супермодель за шесть дней до официальной премьеры (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 18 сентября специальный показ байопика «Твигги» о знаменитой топ-модели. Ленту покажут в Краснодаре за шесть дней до официальной премьеры.
Документальная лента стала дебютной работой актрисы и модели Сэди Фрост, которая сама была частью модной индустрии 1990-х. В фильме Твигги впервые откровенно рассказывает о своей жизни, карьере и личных драмах, включая историю своей матери, страдавшей от ментального расстройства. В картине использованы уникальные архивные кадры и ранее не публиковавшиеся фотографии из личного архива манекенщицы.
Боуи, Армани и чемпионат по овсянке:
Твигги (Лесли Хорнби) — британская модель, одна из самых узнаваемых фигур в истории мировой моды. В середине 1960-х, будучи подростком, стала настоящей сенсацией. Ее образ сильно отличался от привычного представления о женской красоте того времени. Она была очень худой, носила короткую стрижку и часто появлялась с выразительным макияжем глаз.
После сеанса состоится обсуждение ленты с кинокритиком Виктором Венгерским и стилистом Ириной Дурлештер.
Показ состоится 18 сентября. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно увидеть настоящие автографы звезд мирового кино — Барбры Стрейзанд, Типпи Хедрен, Ширли Маклейн, Брижит Бардо, Софи Лорен, Алена Делона, Катрин Денев, Жан-Поля Бельмондо, Жерара Депардье, Твигги и других.