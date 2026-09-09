В Краснодаре состоится спецпоказ и обсуждение фильма «Твигги»

В Краснодаре зрители увидят фильм про супермодель за шесть дней до официальной премьеры (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 18 сентября специальный показ байопика «Твигги» о знаменитой топ-модели. Ленту покажут в Краснодаре за шесть дней до официальной премьеры.

Документальная лента стала дебютной работой актрисы и модели Сэди Фрост, которая сама была частью модной индустрии 1990-х. В фильме Твигги впервые откровенно рассказывает о своей жизни, карьере и личных драмах, включая историю своей матери, страдавшей от ментального расстройства. В картине использованы уникальные архивные кадры и ранее не публиковавшиеся фотографии из личного архива манекенщицы.