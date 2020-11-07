В Краснодаре составили три протокола на пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок

В мэрии Краснодара 6 ноября отчитались об усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

Напомним, в Краснодаре с 16 октября ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, который действует на Кубани с 30 апреля. С 27 октября ношение масок на территории общего пользования стало обязательным для всех жителей России.

5 ноября власти Кубани снова сообщили об усилении контроля за соблюдением коронавирусных мер. При этом мэр Краснодара Евгений Первышов назвал ситуацию с коронавирусом серьезной и призвал горожан соблюдать существующие требования Роспотребнадзора и оперштаба.

«Существующие требования необходимо выполнять неукоснительно. В первую очередь, это касается соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Маски и другие средства защиты органов дыхания обязательны в общественном транспорте, в магазинах, в местах массового скопления людей. Контроль за этим будет ужесточен», — заявил Первышов.