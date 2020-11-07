В Краснодаре составили три протокола на пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок
В мэрии Краснодара 6 ноября отчитались об усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте
Напомним, в Краснодаре с 16 октября ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, который действует на Кубани с 30 апреля. С 27 октября ношение масок на территории общего пользования стало обязательным для всех жителей России.
5 ноября власти Кубани снова сообщили об усилении контроля за соблюдением коронавирусных мер. При этом мэр Краснодара Евгений Первышов назвал ситуацию с коронавирусом серьезной и призвал горожан соблюдать существующие требования Роспотребнадзора и оперштаба.
«Существующие требования необходимо выполнять неукоснительно. В первую очередь, это касается соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Маски и другие средства защиты органов дыхания обязательны в общественном транспорте, в магазинах, в местах массового скопления людей. Контроль за этим будет ужесточен», — заявил Первышов.
6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали о том, что в эти выходные — 7 и 8 ноября — на улице Красной и в прилегающих кварталах пройдут полицейские рейды на соблюдение масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах.
В администрации Краснодара добавили, что по поручению Евгения Первышова оперативные мобильные группы 6 ноября проверили 131 единицу общественного транспорта и составили три протокола на пассажиров, которые были без масок.
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Всего с начала действия на Кубани масочного режима рейдовые группы проверили 4,6 тыс. единиц общественного транспорта Краснодара. За все время они составили 17 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) на водителей, которые без масок.
В пресс-службе мэрии города напомнили, что во всех салонах общественного транспорта — как муниципального, так и коммерческого —при необходимости пассажирам должны предоставить средства индивидуальной защиты. Кроме того, весь транспорт МУП «КТТУ», а также автобусы коммерческих перевозчиков ежедневно дезинфицируют.
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