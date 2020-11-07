В Краснодаре по требованию Роспотребнадзора закрылся «Фудмаркет»

Напомним, 5 ноября власти Краснодарского края провели заседание, во время которого пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер. Сообщалось, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители власти будут следить за тем, как соблюдается дистанция и масочный режим в общественных местах.

Глава Краснодара Евгений Первышов также призвал горожан соблюдать антикоронавирусные требования. Первышов добавил, что болел коронавирусом и поэтому никому не советует «оказаться на койке с этим диагнозом». Кроме того, мэр обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита, пригрозив нарушителям закрытием заведений до трех месяцев.

6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 7 и 8 ноября на улице Красной и в прилегающих кварталах будут ходить полицейские рейды и проверять, как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах.