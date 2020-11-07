В Краснодаре по требованию Роспотребнадзора закрылся «Фудмаркет»
В центре Краснодара 6 ноября по требованию Роспотребнадзора закрылся ресторанный комплекс «Фудмаркет»
Напомним, 5 ноября власти Краснодарского края провели заседание, во время которого пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер. Сообщалось, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители власти будут следить за тем, как соблюдается дистанция и масочный режим в общественных местах.
Глава Краснодара Евгений Первышов также призвал горожан соблюдать антикоронавирусные требования. Первышов добавил, что болел коронавирусом и поэтому никому не советует «оказаться на койке с этим диагнозом». Кроме того, мэр обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита, пригрозив нарушителям закрытием заведений до трех месяцев.
6 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что 7 и 8 ноября на улице Красной и в прилегающих кварталах будут ходить полицейские рейды и проверять, как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах.
Накануне ТАСС со ссылкой на источник в органах власти Кубани сообщил, что в Краснодаре закрылся ресторанный комплекс «Фудмаркет», которому ранее выписал предписание Роспотребнадзор.
«В понедельник материалы передадут в суд, после чего будет принято решение о том, на сколько дней ресторанный комплекс будет закрыт», — уточнил собеседник.
Позже в официальном аккаунте комплекса в инстаграме прокомментировали ситуацию.
«Мы честно старались сделать пребывание у нас безопасным: столы расставлены с учетом соблюдения необходимой дистанции, наряду с санитайзерами и антисептиками мы выдавали маски и измеряли вам температуру. У нас круглосуточно работали рециркуляторы воздуха, мы открыли террасу для более просторной посадки. Но проверяющие сочли данные меры недостаточными», — рассказали в администрации «Фудмаркета».
«Фудмаркет» открылся летом 2020 года на территории ТК «Центр Города». Там представлена кухня 35 баров и ресторнов Краснодара, общая площадь комплекса — около 8 тыс. кв. метров. Посадочных мест — порядка 1,1 тыс.
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