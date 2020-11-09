На месте аварийного бассейна-долгостроя в Юбилейном микрорайоне Краснодара собираются сделать спортплощадку

Как писали Юга.ру, строительство бассейна на улице 70-летия Октября, 30/1 около школы № 89 заморозили в 2002 году. В 2017-м мэр Краснодара Евгений Первышов отмечал, что объект можно использовать как спортзал, но для завершения работ нужна поддержка со стороны края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в свою очередь, поручил достроить объект на условиях софинансирования.

В 2018 году Первышов снова высказался о недостроенном бассейне. Он рассказал, что требуется демонтаж четвертого и пятого этажей и что средств на работы по-прежнему нет. При этом мэр предложил рассмотреть «другие варианты достройки» — например, выставить на торги для частных инвестиций.

В октябре 2020 года глава города сообщил, что бассейн-долгострой уже нельзя эксплуатировать и что его следует снести в кратчайшие сроки. Также стало известно, что ранее подрядчик незаконно приватизировал и перепрофилировал объект, именно поэтому возле бассейна на территории школы появился жилой дом.