Мэр Краснодара поручил снести бассейн-долгострой, который два года назад поручил достроить губернатор

Напомним, строительство бассейна около школы № 89 заморозили в 2002 году. В 2017 году его осмотрели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Первышов. Уточнялось, что объект передали в муниципальную собственность, а администрация Краснодара рассматривает возможность использования здания как спортзала и готовит проект. Для завершения строительства необходима поддержка со стороны края, отмечал тогда Евгений Первышов. А губернатор, в свою очередь, поручил достроить объект на условиях софинансирования.

В 2018 году власти города снова коснулись темы недостроенного бассейна. Первышов пояснял, что, по данным экспертизы, есть необходимость в демонтаже или реконструкции четвертого и пятого этажей, так как в этой части здание ненадежно и несет угрозу. При этом, судя по его словам, объект так и не получил финансирование от администрации края. Тогда же мэр рассказал, что стоит рассмотреть «другие варианты достройки»:

«Возможно — выставить на торги для частных инвестиций, с сохранением назначения объекта для спортивного использования. Потому что пока будем искать деньги на достройку, здание окончательно обветшает, оно не законсервировано, подвержено погодному воздействию, эрозии, и мы можем его вообще потерять».