На Кубани зафиксировали очередной суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

Власти Кубани 7 ноября сообщили о 140 новых случаях COVID-19 в регионе и семи смертях

В России за минувшие сутки COVID-19 официально подтвердился у 20 тыс. 396 человек во всех регионах страны. Только 25% новых инфицированных не имели клинических проявлений болезни, уточнил RT. Всего к 7 ноября коронавирусом, по официальным данным, заразились 1 млн 753 тыс. 836 россиян . Медики не смогли спасти 30 тыс. 251 пациента ковид-госпиталей, в том числе 364 смерти зафиксировали за прошлые сутки . При этом 1 млн 312 тыс. 927 человек выздоровели (+16 тыс. 803 за сутки).

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистировали в Москве — 5 тыс. 829, Санкт-Петербурге — 1 тыс. 258 и в Московской области — 629.

На юге России и в регионах Северного Кавказа зафиксировали следующее количество инфицированных: Ростовская область — 314, Крым — 206, Ставропольский край — 201, Краснодарский край — 140 , Дагестан — 91, Карачаево-Черкесия — 86, Кабардино-Балкария — 83, Севастополь — 81, Адыгея — 72, Северная Осетия — 69, Ингушетия — 67, Чечня — 29.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 140 новых заболевших 88 женщин и 52 мужчины. Возраст пациентов от семи до 85 лет. В числе инфицированных в Анапе, Белоглинском, Белореченском и Крымском районе пять детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Вот как распределились новые случаи COVID-19 по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 32;

в Сочи — 12;

в Белореченском районе — 11;

в Тимашевском и Северском районах — по 10;

в Крымском районе — 9;

в Темрюкском районе — 7;

в Успенском районе — 6;

в Анапе — 5;

в Апшеронском, Новокубанском, Отрадненском, Тихорецком районах — по 4;

в Армавире, Абинском, Динском, Красноармейском, Мостовском, Лабинском, Каневском районах — по 2;

в Туапсинском, Белоглинском, Калининском, Крыловском, Ленинградском, Павловском, Новопокровском и Славянском районах — по 1.

По данным регионального минздрава, к 7 ноября общее число заболевших коронавирусом кубанцев — 18 тыс. 344 человека, из них 1 тыс. 594 ребенка . Показатель заболеваемости увеличился до 323,2 случаев на 100 тыс. населения края. При этом 11 тыс. 977 пациентов выздоровели (+56 за сутки), а 467 заболевших спасти не удалось (+7 новых летальных случаев) . Еще 42 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо — на ЭКМО.