Мэр Краснодара в отпуске попал в больницу с COVID-19

Глава Краснодара Евгений Первышов 31 августа сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом

Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, он следовал всем мерам предосторожности: носил маску, соблюдал социальную дистанцию и пользовался антисептиками. Несмотря на это, он попал в больницу.

«Нахожусь сейчас в больничной палате, поставлен диагноз — коронавирусная инфекция. Никто не застрахован от этого страшного и коварного заболевания», — резюмировал Первышов.