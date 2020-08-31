Мэр Краснодара в отпуске попал в больницу с COVID-19

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 31 августа сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом

Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, он следовал всем мерам предосторожности: носил маску, соблюдал социальную дистанцию и пользовался антисептиками. Несмотря на это, он попал в больницу.

«Нахожусь сейчас в больничной палате, поставлен диагноз — коронавирусная инфекция. Никто не застрахован от этого страшного и коварного заболевания», — резюмировал Первышов.

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Он напомнил краснодарцам о важности соблюдения всех требований Роспотребнадзора и попросил беречь себя.

Источник сообщил порталу Юга.ру, что Первышова госпитализировали в краснодарскую краевую больницу № 2. Напомним, ранее стало известно, что там сломался аппарат КТ. По словам краевого минздрава, пациентам временно делают томографию в другой больнице города.

Как писали Юга.ру, в конце июля мэр Краснодара ушел в отпуск в связи с предстоящими выборами в гордуму, которые состоятся 13 сентября. В течение прошлого месяца Первышов в качестве главы местного отделения «Единой России» встречался с местными жителями и осматривал проблемные объекты города.

Евгений Первышов Коронавирус Краснодар

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