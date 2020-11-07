Два жителя Туапсинского района развели костер на своем участке. В итоге сгорело 89 га леса, а на ликвидацию пожара ушло 900 тыс. рублей

Туапсинский районный суд постановил взыскать около 900 тыс. рублей за тушение лесного пожара в апреле 2020 года с двух местных жителей, которые развели костер на своем участке

Напомним, в Туапсинском районе 6 апреля произошло три крупных лесных пожара: в Ольгинском участковом лесничестве, недалеко от села Харцыс в Солох-Аульском лесничестве и в Небугском лесничестве. Из-за природных пожаров в муниципалитете действовал режим чрезвычайной ситуации.

На ликвидацию огня в Небугском участковом лесничестве спасателям понадобилось два дня. Пожар тушили более 200 человек, 50 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Общая сумма затрат на тушение пожара составила почти 900 тыс. рублей. В огне сгорело 89 га леса.

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку причин возникновения лесного пожара. Выяснилось, что причиной пожара стал распространившийся на земли лесного фонда огонь от костра, разведенного на участке в поселке Небуг.

По версии прокуратуры, местный житель не убрал от мусора и сухой травы арендуемый участок, а его родной брат, занимавшийся там фактической деятельностью, стал выжигать сухую траву без средств пожаротушения, что и привело к лесному пожару.

Прокурор обратился с иском в суд о взыскании с двух местных жителей 900 тыс. рублей, затраченных на тушение пожара. Туапсинский районный суд постановил удовлетворить требования в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.