В Туапсинском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Краснодарский край

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Власти Туапсинского района 7 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров

Режим ЧС действует в районе с 16:00. На землях лесного фонда на тот момент было зафиксировано четыре возгорания подстилки на землях лесного фонда. К 17:20 один из пожаров — в Небугском лесничестве — удалось ликвидировать.

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В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что тушение пожаров затруднено сложным рельефом местности и высокой ветровой нагрузкой. Также осложняет тушение и организация подвоза воды подразделениям до мест загораний — ближайшее место находится в 12 км.

В крае действуют штормовые предупреждения по пожароопасности и сильному ветру. Как писали Юга.ру, ветреная погода прогнозируется и завтра, 8 апреля. Сильный ветер ожидается на Черноморском побережье. В районе от Анапы до Туапсе его скорость будет достигать 25 м/с, в Новороссийске — до 28 м/с.

Пожары Происшествия Туапсинский район

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