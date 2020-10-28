В Туапсинском районе загорелся лес на площади 6,2 га

Краснодарский край

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Утром 28 октября под Туапсе начался лесной пожар

Сообщение о возгорании в Туапсинском районе поступило дежурному лесопожарного центра в 8:55. На место выехали 66 человек и 12 единиц техники. Установили, что горит лесная подстилка.

К 13:00 площадь пожара составила 6,2 га. На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 из Геленджика. Планируется, что он будет тушить пламя водой из Черного моря.

В 5 километрах от пожара находится село Анастасиевка, в 9 км — село Гойтх. Для того, чтобы обеспечить безопасность находящегося рядом населенного пункта, в лесу также работают ранцевыми огнетушителями и хлопушами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 25 октября в крае произошел еще один лесной пожар — в Кавказском заповеднике. Предварительной причиной пожара стала запущенная ракетница.

Пожары Туапсинский район

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