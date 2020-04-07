В Туапсинском районе сгорело более 20 га леса

Сообщение о первом возгорании в Ольгинском участковом лесничестве спасатели получили в 14:00. Прибывшие пожарные установили, что горит лесная подстилка на площади около 3 га. На месте работали 74 человека и 17 машин. За ситуацией следили с помощью беспилотного летательного аппарата. Позже на место пожара отправили аэромобильную группировку из четырех человек и 20 человек с ранцевыми установками. К 20:30 площадь подстилки, пройденная огнем, составила 12 га.

О другом пожаре спасателям сообщили в 16:30: недалеко от села Харцыс в Солох-Аульском лесничестве загорелась лесная подстилка на площади 3,5 га. Огонь потушили в 19:10.

В 17:56 спасателям сообщили о возгорании в Небугском лесничестве. В 20:15 огонь потушили на площади 8,7 га, на месте работали 19 человек и пять машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.