В Туапсинском районе сгорело более 20 га леса

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 6 апреля произошло три крупных лесных пожара

Сообщение о первом возгорании в Ольгинском участковом лесничестве спасатели получили в 14:00. Прибывшие пожарные установили, что горит лесная подстилка на площади около 3 га. На месте работали 74 человека и 17 машин. За ситуацией следили с помощью беспилотного летательного аппарата. Позже на место пожара отправили аэромобильную группировку из четырех человек и 20 человек с ранцевыми установками. К 20:30 площадь подстилки, пройденная огнем, составила 12 га.

О другом пожаре спасателям сообщили в 16:30: недалеко от села Харцыс в Солох-Аульском лесничестве загорелась лесная подстилка на площади 3,5 га. Огонь потушили в 19:10.

В 17:56 спасателям сообщили о возгорании в Небугском лесничестве. В 20:15 огонь потушили на площади 8,7 га, на месте работали 19 человек и пять машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, крупный лесной пожар произошел 2 апреля в лесу под Новороссийском. За день до этого пожарные 12 часов тушили возгорание в плавнях под Анапой.

Лесное хозяйство МЧС Пожары Туапсинский район

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