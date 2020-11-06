На Кубани за сутки умерли семь пациентов, в том числе 34-летняя женщина

Напомним, за сутки к 6 ноября на Кубани выявили рекордные 139 случаев заражения COVID-19, такое же число новых заболевших в регионе фиксировали 30 октября. Кроме того, в ковид-госпиталях края зарегистрировали семь смертей. Оперштаб Кубани рассказал подробности об этих умерших.

В Тихорецкую ЦРБ в тяжелом состоянии с коронавирусом и двухсторонней пневмонией доставили 34-летнюю местную жительницу. На второй день госпитализации ее подключили к аппарату ИВЛ. У женщины были сердечно-сосудистые заболевания.