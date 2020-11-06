На Кубани за сутки умерли семь пациентов, в том числе 34-летняя женщина

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края 6 ноября сообщил о смерти семи пациентов с коронавирусом

Напомним, за сутки к 6 ноября на Кубани выявили рекордные 139 случаев заражения COVID-19, такое же число новых заболевших в регионе фиксировали 30 октября. Кроме того, в ковид-госпиталях края зарегистрировали семь смертей. Оперштаб Кубани рассказал подробности об этих умерших. 

В Тихорецкую ЦРБ в тяжелом состоянии с коронавирусом и двухсторонней пневмонией доставили 34-летнюю местную жительницу. На второй день госпитализации ее подключили к аппарату ИВЛ. У женщины были сердечно-сосудистые заболевания.

В краснодарской краевой больнице № 1 скончался 70-летний житель Туапсинского района. Из-за вируса у него развилась двухсторонняя пневмония. Пациент находился на гемодиализе (процедура внепочечного очищения крови). У него были сопутствующие болезни — подагра, сахарный диабет, гипертония.

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В специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) Краснодара умер еще один 70-летний пациент — житель Каневского района. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких, больше недели больной был подключен к ИВЛ. Сопутствующие патологии — болезни сердца и хронический панкреатит.

В Афипской районной больнице Северской ЦРБ зарегистрировали смерть 64-летней жительницы Краснодара. Она скончалась от двухсторонней пневмонии на фоне коронавируса. Также у женщины выявили анемию.

В Крымской центральной районной больнице не спасли 57-летнего местного жителя с двухсторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми патологиями, он был подключен к ИВЛ. 

Еще два летальных случая от ковидной двухсторонней пневмонии зафиксировали в инфекционной больнице № 4 Армавира и сочинской горбольнице № 3. Там скончались  местные жители 40 и 72 лет соответственно. Последний также болел гипертонией и сахарным диабетом.

С начала пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали 460 смертей среди пациентов с коронавирусом, 46 из них — за последнюю неделю.

Армавир Коронавирус Краснодар Крымский район Медицина Северский район смерть Сочи Тихорецкий район

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