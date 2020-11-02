Покинул пост глава департамента архитектуры Краснодара Владимир Цой

Краснодарский край

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2 ноября стало известно о том, что директор одного из департаментов мэрии Краснодара ушел в отставку

2 ноября в пресс-службе мэрии рассказали, что Цой написал заявление об увольнении. Это связано с переходом на работу в одной из федеральных структур, сообщил во время еженедельной планерки в администрации города первый замглавы Евгений Наумов.

«Сейчас ведем поиск кандидата на эту одну из ключевых должностей в администрации города. Требования высокие — это должен быть профессионал, человек опытный и грамотный, готовый сразу же, с первого дня, включиться в работу», — отметил Наумов.

Отметим, во время руководства Цоя приняли новый генеральный план Краснодара, рассчитанный до 2040 года. И хотя последний этап обсуждений документа предполагалоь вести в открытом формате, мэрия все же решила проводить заседания професиональной комиссии без видеотрансляции. Тогда Цой объяснил это возможным давлением на участников обсуждений.

С 2012 года Цой работал в департаменте градостроительной политики правительства Москвы, с 2015 года курировал соблюдение законодательство о градостроительной деятельности в Минстрое. В декабре 2018 года Цоя назначили главой департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, после того, как предыдущий директор покинул свой пост из-за переезда в Москву на новую работу.

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