Покинул пост глава департамента архитектуры Краснодара Владимир Цой

2 ноября стало известно о том, что директор одного из департаментов мэрии Краснодара ушел в отставку

2 ноября в пресс-службе мэрии рассказали, что Цой написал заявление об увольнении. Это связано с переходом на работу в одной из федеральных структур, сообщил во время еженедельной планерки в администрации города первый замглавы Евгений Наумов.

«Сейчас ведем поиск кандидата на эту одну из ключевых должностей в администрации города. Требования высокие — это должен быть профессионал, человек опытный и грамотный, готовый сразу же, с первого дня, включиться в работу», — отметил Наумов.

Отметим, во время руководства Цоя приняли новый генеральный план Краснодара, рассчитанный до 2040 года. И хотя последний этап обсуждений документа предполагалоь вести в открытом формате, мэрия все же решила проводить заседания професиональной комиссии без видеотрансляции. Тогда Цой объяснил это возможным давлением на участников обсуждений.