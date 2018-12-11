Директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Фролов покинул свой пост

Мэр Краснодара Евгений Первышов 11 декабря подписал распоряжение об увольнении директора департамента культуры и градостроительства Краснодара Михаила Фролова

Увольнение по собственному желанию связано с тем, что чиновник переходит на другую работу и переезжает в Москву для повышения.

Мэр краевой столицы Евгений Первышов рассказал, что Фролов на своем посту справился со всеми поставленными задачами. Он изменил подход ко многим градостроительным решениям и внес значительный вклад в прозрачность и открытость деятельности архитектуры города.

«Он сам написал заявление об увольнении, поскольку хочет перейти на другую работу и возвращается в Москву, на повышение. Перед этим он подготовил достойную кандидатуру профессионала, который сможет продолжить развитие и работу в сфере градостроительства», — добавил Первышов.

Сам Фролов отметил, что для него это был интересный опыт. При нем запустили разработку нового Генерального плана города, выстроили работу Архитектурного и Градостроительного советов.

«Для меня это был интересный опыт. Краснодар не похож на другие города, он в градостроительном смысле сложен и уникален, но тем интереснее было работать. Передо мной стояла задача — навести порядок в градостроительных вопросах, упорядочить выдачу разрешений на строительство. Так мы и действовали. Уверен, что у Краснодара отличные перспективы для развития», — сказал Фролов.

Глава Краснодара подчеркнул, что в ближайшие дни власти назначат нового руководителя департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.