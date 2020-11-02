Глава СК поручил доложить о расследовании смерти мальчика на приеме у лора в Анапе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности малолетнему). Позже в больнице провели внутреннюю проверку, во время которой не нашли никаких нарушений.

Напомним, в начале декабря 2019 года родители привели 13-летнего сына в городскую больницу Анапы на прием к лору из-за жалоб на насморк. Врач диагностировал у ребенка двусторонний гнойный гайморит и сделал проколы, чтобы промыть пазухи. Во время процедуры подростку стало плохо, его увезли в реанимацию, где он скончался.

В эфире телеканала «Россия 24» 31 октября показали сюжет о враче отоларингологе, на приеме у которого умер мальчик. На видео сообщили, что медик продолжает работать в больнице Анапы. По словам журналистов, согласно первому заключению экспертов, ребенок мог умереть от анафилактического шока.

По данным второй экспертизы, в действиях врача выявили нарушения при проведении реанимации. Кроме того, отсутствовал противошоковый набор. Экспертиза установила, что ни в кабинете лора, ни в реанимации не было необходимых препаратов для проведения сердечно-легочной реанимации. Юрист семьи заявил, что в кабинете отсутствовал адреналин, который мог спасти ребенка. Семья погибшего мальчика боится, что «дело спустят на тормозах», так как срок давности по данной статье составляет два года.

После этого глава следкома Александр Бастрыкин дал указание руководству регионального СК детально проверить все озвученные в сюжете обстоятельства и доложить о проведенных следственных действиях. Ранее ход расследования уголовного дела взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.