Купил питание на 143 млн вместо лекарств: в Дагестане завели дело на экс-чиновника Минздрава
В Дагестане экс-чиновника Минздрава заподозрили в срыве закупок лекарств для льготников
14 октября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления фармации и госзакупок Минздрава республики. Его подозревают в превышении должностных полномочий (пп. «в», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в марте 2026 года чиновник без необходимости заключил с частной компанией контракт на поставку лечебного питания на сумму более 143 млн рублей. При этом он отменил ранее поступившие заявки на закупку жизненно необходимых препаратов.
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В результате льготники с хроническими заболеваниями остались без медикаментов, а региону потребовалось дополнительное финансирование из бюджета, чтобы докупить нужные лекарства.
Материалы для уголовного дела передали сотрудники регионального УФСБ. Сейчас следователи устанавливают все детали преступления.
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