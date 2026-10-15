Купил питание на 143 млн вместо лекарств: в Дагестане завели дело на экс-чиновника Минздрава

В Дагестане экс-чиновника Минздрава заподозрили в срыве закупок лекарств для льготников

14 октября пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления фармации и госзакупок Минздрава республики. Его подозревают в превышении должностных полномочий (пп. «в», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2026 года чиновник без необходимости заключил с частной компанией контракт на поставку лечебного питания на сумму более 143 млн рублей. При этом он отменил ранее поступившие заявки на закупку жизненно необходимых препаратов.