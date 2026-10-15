До +25 °C и ливни с градом: на Кубани ухудшится погода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение до конца рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани объявили штормовое предупреждение. Вечером 15 октября и в течение суток 16 октября в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. 

При этом в крае, по данным синоптиков, сохранится тепло — температура воздуха днем составит 21–26 °C, в горных районах — 12–17 °C.

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На Черноморском побережье тоже прогнозируют дождь, во второй половине дня — сильный. Дневная температура зафиксируется на отметке 21–26 °C.

В Краснодаре ожидается кратковременный дождь с грозой. При этом ветер будет слабый. Столбики термометров поднимутся до 23–25 °C.

Как писали Юга.ру, 12 октября Приморско-Ахтарск стал самым теплым местом в Европейской России.

Краснодар общество Погода Штормовые предупреждения

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До +25 °C и ливни с градом: на Кубани ухудшится погода
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