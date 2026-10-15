До +25 °C и ливни с градом: на Кубани ухудшится погода

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение до конца рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани объявили штормовое предупреждение. Вечером 15 октября и в течение суток 16 октября в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

При этом в крае, по данным синоптиков, сохранится тепло — температура воздуха днем составит 21–26 °C, в горных районах — 12–17 °C.