В Абрау-Дюрсо разрешили всем желающим собирать оставшийся виноград 

После уборочной кампании в Абрау-Дюрсо сняли запрет на сбор винограда для местных жителей

14 октября паблик «Жизнь Абрау» сообщил, что уборочная кампания в Абрау-Дюрсо подошла к концу. Местные власти и руководство винодельни разрешили всем желающим собирать виноград, оставшийся на лозах.

Об этом рассказал генеральный директор виноградарского подразделения «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков. По его словам, работы завершены сразу в трех местах — самом Абрау-Дюрсо, Южной Озереевке и Больших Хуторах.