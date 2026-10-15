В Абрау-Дюрсо разрешили всем желающим собирать оставшийся виноград
После уборочной кампании в Абрау-Дюрсо сняли запрет на сбор винограда для местных жителей
14 октября паблик «Жизнь Абрау» сообщил, что уборочная кампания в Абрау-Дюрсо подошла к концу. Местные власти и руководство винодельни разрешили всем желающим собирать виноград, оставшийся на лозах.
Об этом рассказал генеральный директор виноградарского подразделения «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков. По его словам, работы завершены сразу в трех местах — самом Абрау-Дюрсо, Южной Озереевке и Больших Хуторах.
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Раньше охрана задерживала тех, кто пытался пробраться на виноградники во время уборки. За это грозит административная ответственность по статье «Мелкое хищение». Ночью людей с фонариками ловили с помощью тепловизоров.
Уборочная кампания стартовала в Абрау-Дюрсо 27 августа. Это произошло позже обычного, поскольку было прохладно.
Как писали Юга.ру, в список лучших виноделен России вошли 26 хозяйств из Краснодарского края.