Заседание прошло в формате видеоконференции. Его открыл председатель комитета и владелец «ЕвроХима» Андрей Мельниченко. В профильной для комитета тематике одинаково заинтересованы и государство, и бизнес. Это связано с ожиданием принятия важных документов, регламентирующих отрасль, в том числе — в международном масштабе.

Выступивший за Мельниченко министр экономического развития Максим Решетников акцентировал важность использования энергоэффективных, энергосберегающих технологий. Также Решетников констатировал исчерпанность простых решений, не требующих значительных инвестиций. Поэтому, по его мнению, надо переходить к более сложным подходам.

«Важно помогать компаниям с точки зрения «зеленых» вопросов и климатических проектов. Реализация потенциала российских лесов позволит нам снизить выбросы еще примерно на 30-50%. Суммарная реализация потенциала в области энергоэффективности и поглощения парниковых газов и правильной оценки способности лесов в принципе может дать нам возможность поставить на повестку дня вопрос об углеродной нейтральности нашей экономики», — уверен Решетников.