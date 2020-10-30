«Цели внешней среды не всегда совпадают с интересами нашей страны». Глава Минэкономразвития высказался об углеродном урегулировании
29 октября первое заседание комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию собрало более 80 участников
Заседание прошло в формате видеоконференции. Его открыл председатель комитета и владелец «ЕвроХима» Андрей Мельниченко. В профильной для комитета тематике одинаково заинтересованы и государство, и бизнес. Это связано с ожиданием принятия важных документов, регламентирующих отрасль, в том числе — в международном масштабе.
Выступивший за Мельниченко министр экономического развития Максим Решетников акцентировал важность использования энергоэффективных, энергосберегающих технологий. Также Решетников констатировал исчерпанность простых решений, не требующих значительных инвестиций. Поэтому, по его мнению, надо переходить к более сложным подходам.
«Важно помогать компаниям с точки зрения «зеленых» вопросов и климатических проектов. Реализация потенциала российских лесов позволит нам снизить выбросы еще примерно на 30-50%. Суммарная реализация потенциала в области энергоэффективности и поглощения парниковых газов и правильной оценки способности лесов в принципе может дать нам возможность поставить на повестку дня вопрос об углеродной нейтральности нашей экономики», — уверен Решетников.
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Главным проектом комитета РСПП участники заседания назвали законопроект о выбросах парниковых газов — он на рассмотрении в государственном правовом управлении. По мнению участников обсуждения, закон отвечает общероссийским приоритетам по обеспечению устойчивого развития страны. Эти вопросы беспокоят участников заседания и в связи с углеродным налогом, лоббируемым в Евросоюзе.
«Мы по-прежнему не имеем четкого понимания, какой механизм будет положен Европой в основу этой инициативы и насколько он будет соответствовать нормам ВТО. Внешняя среда преследует свои цели, и они не всегда совпадают с интересами развития нашей страны», — объяснил Решетников.
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«Действующая нормативная база отстает от современных вызовов. Частные инициативы бизнеса (в частности, этот новый комитет РСПП) берут в свои руки определенные полномочия правительства, потому что правительство не успевает и не может создать инструментарий, с которым может работать бизнес», — подчеркнул специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Также он призвал ускорить развертывание мониторинга эмиссий и поглощений парниковых газов.
«Важно принять законопроект в возможно короткий срок, поддержать сбалансированный подход к регулированию выбросов парниковых газов и обратить внимание компаний на важность участия заинтересованных сторон в подготовке переговорной позиции и участия в международных переговорах по вопросам климата», — отметил Андрей Мельниченко.
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В состав комитета вошли представители более 30 российских компаний, среди них — член Совета директоров «Лукойла» Леонид Федун, гендиректор «ЕвроХима» Владимир Рашевский и председатель совета директоров компании Игорь Нечаев, заместитель гендиректора компании СУЭК Сергей Твердохлеб, старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров и директор департамента по экологии «Новолипецкого металлургического комбината» Никита Воробьев.
Как сообщали Юга.ру, компания «ЕвроХим» реализует разные экологические проекты для снижение влияния на окружающую среду. Так в 2020 году молодые сотрудники ООО «ЕвроХим-БМУ», студенты Белореченского индустриально-технологического техникума и добровольцы КК ЭОО «Экологическое содружество» посадили туи в Парке Победы Белореченска.
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