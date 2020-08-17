Прокуратура признала, что на полигоне ТКО в Белореченске хранят чрезвычайно опасные отходы

17 августа в прокуратуре Краснодарского края рассказали о результате проверки на мусорном полигоне в Белореченске

Как писали Юга.ру, мусорный полигон под Белореченском обслуживает компания «Крайжилкомресурс», собственником является администрация Краснодарского края. На объект свозят отходы из пяти муниципалитетов региона — Сочи, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Апшеронского и Белореченского районов. В конце 2019 года жители Белореченского района стали жаловаться на неприятные запахи, идущие со стороны полигона. Местные активисты и депутаты создали рабочую группу для инспекции объекта. Они обнаружили нарушением норм хранения и утлизации мусора: отходы находятся не в спресованных брикетах с пересыпанным грунтом, а в форме разлагающейся свалки. Также оказалось, что сортировочная лента перерабатывает только мусор из Апшеронского и Белореченского районов, а часть мусора — из Сочи — везется в полностью несортированном виде, с органическими остатками. Также активисты не нашли на объекте дезинфицирующей ямы для машин, труб для отвода образующегося там биогаза и системы пожаротушения.

После того, как о проблеме стали говорить общественники, власти Кубани признали наличие проблемы и отчитались об усилении контроля за полигоном. Затем уволили гендиректора АО «Крайжилкомресурс», отвечавшего за работу объекта. Позже это место назначили нового руководителя. 17 августа 2020 года стало известно, что Белореченская межрайонная прокуратура сообщила о проведении проверки в деятельности «Крайжилкомресурса». По итогам выявили нарушения законодательства об отходах производства и потребления. Оказалось, что мусор, который привозят из Сочи, полностью захоранивают в теле полигона без предварительной сортировки. Также на полигоне хранят отходы 1 и 4 класса опасности (чрезывачайно опасные и малоопасные отходы, согласно Федеральному закону № 89 — Юга.ру) без соответствующей лицензии и отходы производства и потребления с «полезными компонентами», которые запрещено захоранивать. Кроме того, на полигоне отсутствует окончательная санитарно-защитная зона.