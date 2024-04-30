Погода в Краснодаре на майские: облачно и дожди с грозами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарскийя гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 30 апреля и 1-2 мая

Во вторник, 30 апреля, ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах региона — ливень в сочетании с грозой и градом. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 17-22 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 13-18 °С. На Черноморском побережье ночью 11-16 °С, днем 17-22 °С.

1 и 2 мая по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Местами возможны кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 18-23 °С.

Температура воды в море:

  • в Ейске 19 °C
  • в Приморско-Ахтарске 18 °C
  • в Темрюке 18 °C
  • в Анапе 15 °C
  • в Новороссийске 17 °C
  • в Туапсе 17 °C
  • в Геленджике 17 °C
  • в Сочи 16 °C
Анапа Геленджик Краснодар Новороссийск Погода

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