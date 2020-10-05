30 сентября в рамках Недель российского бизнеса прошла вторая сессия Экологического форума

Его итоговая резолюция рекомендует Правительству РФ ускорить внесение в Госдуму проекта федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В ходе сессии «Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса» представители бизнеса и власти обсудили следующие темы: результаты социологического исследования отношения населения РФ к проблеме изменения климата;

вызовы трансграничного углеродного регулирования;

меры по снижению выбросов парниковых газов в РФ и мире;

адаптация экономики РФ и хозяйственной деятельности компаний к изменяющимся климатическим условиям.

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Директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев сообщил, что согласно кадастру, вся промышленность РФ выделяет 2,2 гигатонны эквивалента СО2 в год, при этом леса поглощают 590 гигатонн. «У России большое превышение поглощения перед эмиссией углекислого газа — страна сократила с 1990 до 2018 год объем выброса парниковых газов на 48%. С этими научными данными российские эксперты смогут на переговорах с Евросоюзом аргументировано отстаивать интересы российского бизнеса», — сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. При этом РФ занимает 5 место в мире по выбросам углекислого газа — после Китая, США, Евросоюза и Индии.

Также на форуме выступали представители «Металлоинвеста», «Эн+Девелопмента», «Норникеля», «Лукойла», «ВТБ», «НЛМК», «Мечел», «СУЭК», «Северстали», «ТМК», «Русал», «Эр-Телеком», «КАТЮША Ай Ти» и «ЕвроХима». Гендиректор «ЕвроХима» и первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев в своем докладе заявил, что Евросоюз пытается использовать экологическую повестку, в частности — трансграничное углеродное регулирование, в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. «Данные меры носят заведомо протекционистский характер и объясняются экономическими и геополитическими интересами стран Евросоюза, в том числе — необходимостью повышения конкурентоспособности европейских производителей. Это торговая история, и к углеродной повестке она имеет отношение только исходя из названия», — сказал Нечаев.

«Использование Парижского соглашения и экологической повестки в целом как инструмента для недобросовестной конкуренции представляется неприемлемым. Вопрос должен переместиться из области экологической повестки в область экономических вопросов», — подчеркнул Нечаев. Нечаев уверен, что к 2030 году РФ останется лидером по сокращению выбросов парниковых газов. Все большее значение приобретают сбор и утилизация свалочного газа, повышение эффективности инфраструктурных объектов, повышение энергоемкости производств при переходе на наилучшие доступные технологии.

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