Власти Краснодара напомнили о проверках масочного режима в трамваях, троллейбусах и автобусах

Напомним, в Краснодаре с 16 октября ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, который действует на Кубани с 30 апреля. С 27 октября Роспотребнадзор обязал всех жителей России носить маски при нахождении на территориях общего пользования, в том числе на парковках и в лифтах.

С начала действия в регионе масочного режима рейдовые группы из представителей департамента транспорта и дорожного хозяйства, городского управления гражданской защиты и правоохранительных органов города проверили около 4,2 тыс. единиц общественного транспорта Краснодара и выяснили, носят ли маски пассажиры, кондукторы и водители.

«В Краснодаре уже проверили 4 тыс. 195 транспортных средств — трамваев, троллейбусов и автобусов. Составлены 17 протоколов по ст. 20.60.1 КоАП РФ на водителей, которые были без масок», — рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Во всех салонах общественного транспорта — как муниципального, так и коммерческого — пассажирам, которые не взяли с собой маску, выдадут средства индивидуальной защиты. Перевозчикам, которые нарушают требования Роспотребнадзора, грозит административная ответственность, напомнили пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, в Краснодаре ежедневно проводится дезинфекция транспорта МУП «КТТУ». В будние дни обрабатывается 228 трамваев, 141 троллейбус и 128 автобусов. Салоны дезинфицируют перед выходом на линию и после возвращения в депо. На конечных остановках проводится обработка поручней и дверей.

Автобусы коммерческих перевозчиков также проходят дезинфекцию перед выпуском на линию и по окончанию работы.