В троллейбусы и автобусы Краснодара пассажиров будут запускать только через одну дверь и в масках

Краснодарский край

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В общественном транспорте Краснодара с 16 октября ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Напомним, масочный режим на Кубани действует с 30 апреля. В конце мая жителей Краснодара предупредили, что пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта. А в конце августа городские власти сообщили, что усилят контроль над соблюдением масочного режима.

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15 октября в пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что с 16 октября в автобусы и троллейбусы в межпиковые часы (с 10:00 до 15:00) пассажиров будут запускать и выпускать только через вторые двери.

Находиться внутри общественного транспорта смогут только люди в масках. При этом технически контроль за соблюдением масочного режима ужесточился с сегодняшнего дня, но не на всех маршрутах.

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«Одним словом, если планируете поездку в общественном транспорте, захватите с собой маску», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ, на проезд в трамваях это нововведение пока не распространяется.

Коронавирус Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

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