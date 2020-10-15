В троллейбусы и автобусы Краснодара пассажиров будут запускать только через одну дверь и в масках

Напомним, масочный режим на Кубани действует с 30 апреля. В конце мая жителей Краснодара предупредили, что пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта. А в конце августа городские власти сообщили , что усилят контроль над соблюдением масочного режима.

15 октября в пресс-службе МУП «КТТУ» сообщили, что с 16 октября в автобусы и троллейбусы в межпиковые часы (с 10:00 до 15:00) пассажиров будут запускать и выпускать только через вторые двери.

Находиться внутри общественного транспорта смогут только люди в масках. При этом технически контроль за соблюдением масочного режима ужесточился с сегодняшнего дня, но не на всех маршрутах.