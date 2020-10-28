В Сочи определили пол детеныша леопардов Андреа и Задига

Напомним, в июле 2020 года у самца Задига и самки Андреа в очередной раз появился детеныш. Тогда специалисты рассказывали, что его пол можно будет установить через два месяца, во время вакцинации. Сочинский нацпарк показывал видео из вольера, где живет котенок, а также предложил людям помочь в выборе имени для животного.

В пресс-службе Сочинского нацпарка 28 октября рассказали, что провели вакцинацию котенка: ему сделали прививку, определили вес и половую принадлежность. Заместитель директора по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Умар Семенов уточнил, что детеныш оказался самцом.

«За последние три месяца он заметно возмужал — его вес составляет чуть больше 7,5 кг. И уже сейчас он может за себя постоять! Во время вакцинации малыш рычал и царапался изо всех сил, что не может не радовать. Ведь согласно методике подготовки леопарда к самостоятельной жизни в естественной среде, первый контакт с человеком должен запечатлеться в памяти котенка с негативным оттенком, образ людей у него должен стойко ассоциироваться с болью и страхом. Для этого во время процедуры мы его немного подразнили», — объяснил Семенов.