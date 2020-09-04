В Сочи желающим предложили выбрать имя для котенка леопарда

Краснодарский край

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В Сочинском нацпарке 4 сентября продлили конкурс по выбору имени для котенка леопарда

Напомним, в июле 2020 года у самца Задига и самки Андреа в очередной раз появился детеныш. Его пол можно будет установить через два месяца, во время вакцинации. Сочинский нацпарк показывал видео из вольера, где живет котенок.

В пресс-службе нацпарка 4 сентября рассказали, что до 20 сентября продлили сроки приема имен на конкурс «Назовем котенка вместе». Это связано с тем, что пол детеныша все еще не определили. Свои варианты мужских и женских имен можно присылать на электронную почту press@npsochi.ru с пометкой «Имя для котенка»

После завершения приема заявок жюри выберет 10 лучших вариантов и проведет народное голосование в своем инстаграме. Там с 21 по 30 сентября можно будет отдать предпочтение за наиболее понравившееся имя. Победителем объявят того, кто наберет больше лайков. Кроме того, 10 финалистов получат призы от Сочинского национального парка, Центра восстановления леопарда на Кавказе и хоккейного клуба «Сочи».

Животные Конкурсы Сочи

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