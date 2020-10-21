«Даже не верится, что я это сейчас пишу». Варламов положительно высказался о проекте исторического квартала в центре Краснодара
20 октября блогер Илья Варламов прокомментировал идею мэрии воссоздать историческую среду в Краснодаре
Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года власти Краснодара презентовали идею исторического квартала около дома купца Лихацкого на улице Красной, 118/1. В нем хотят воссоздать историческую среду Екатеринодара. Концепцию проекта и предстоящие работы по реконструкции объектов обсудили на городской планерке 19 октября.
«Вместе с архитекторами мы подготовили примерную схему размещения для каждого здания. В Доме купца Лихацкого — городской музей. В домах № 89 и № 91 — выставочные пространства. В доме № 93 предлагаем разместить кофейню или лекторий. В доме № 95 — книжный, сувенирный магазин и галерею. И в доме № 97 — это Дом сестер милосердия — дополнительное образование», — рассказывала главный архитектор города Наталья Машталир.
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20 октября о квартале положительно высказался блогер-урбанист Илья Варламов. Журналист в своем «Живом журнале» приятно удивился тому, что в городе не хотят «снести все старое и построить все новое» «из говна и палок», а собираются сделать исторический комплекс:
«Даже не верится, что я это сейчас пишу, но в Краснодаре решили создать исторический квартал! Причем не в китайском смысле — построить все с нуля — а сохранить уцелевшие на сегодняшний день дореволюционные здания».
Однако не обошлось без минусов. Блогер отметил, что главный недостаток проекта состоит в том, что он «затрагивает крошечный кусок земли в центре города, где находятся всего несколько исторических зданий». Он подчеркнул, что квартал «и так уже изгажен многоэтажками и каким-то коммерческим самостроем, которому вообще не место в центре».
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Отметив сложности реализации проекта, Варламов заключил, что тем интереснее будет наблюдать финальную концепцию.
«Если исторические здания действительно качественно отреставрируют, запретив их сносить и перестраивать, если пустят туда бизнес, если не выкинут на помойку уличные объекты вроде тех же водоколонок, если не испугаются уложить брусчатку, будет очень круто. И Краснодар сможет стать примером для других российских городов. Крепкие хозяйственники вдруг откроют для себя, что необязательно все сносить, что на историческом наследии можно зарабатывать, не уничтожая его».
Пока же город относится к своей истории равнодушно, подытожил урбанист.
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