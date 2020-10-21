20 октября блогер Илья Варламов прокомментировал идею мэрии воссоздать историческую среду в Краснодаре

Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года власти Краснодара презентовали идею исторического квартала около дома купца Лихацкого на улице Красной, 118/1. В нем хотят воссоздать историческую среду Екатеринодара. Концепцию проекта и предстоящие работы по реконструкции объектов обсудили на городской планерке 19 октября. «Вместе с архитекторами мы подготовили примерную схему размещения для каждого здания. В Доме купца Лихацкого — городской музей. В домах № 89 и № 91 — выставочные пространства. В доме № 93 предлагаем разместить кофейню или лекторий. В доме № 95 — книжный, сувенирный магазин и галерею. И в доме № 97 — это Дом сестер милосердия — дополнительное образование», — рассказывала главный архитектор города Наталья Машталир.

20 октября о квартале положительно высказался блогер-урбанист Илья Варламов. Журналист в своем «Живом журнале» приятно удивился тому, что в городе не хотят «снести все старое и построить все новое» «из говна и палок», а собираются сделать исторический комплекс: «Даже не верится, что я это сейчас пишу, но в Краснодаре решили создать исторический квартал! Причем не в китайском смысле — построить все с нуля — а сохранить уцелевшие на сегодняшний день дореволюционные здания». Однако не обошлось без минусов. Блогер отметил, что главный недостаток проекта состоит в том, что он «затрагивает крошечный кусок земли в центре города, где находятся всего несколько исторических зданий». Он подчеркнул, что квартал «и так уже изгажен многоэтажками и каким-то коммерческим самостроем, которому вообще не место в центре».