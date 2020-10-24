В Чечне сотрудник ФК «Ахмат» избил судью после матча. В клубе извинились, но назвали его болельщиком
В Грозном 23 октября избили судью после матча «Ахмат» — «Спартак»
23 октября в Грозном прошел матч 7-го тура Молодежного Первенства между командами футбольных клубов «Ахмат» и «Спартак». Он завершился со счетом 0:0.
После финального свистка на поле вышли посторонние лица, ударили судью Богдана Головко в область паха и по ногам сзади, толкали в спину, сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на протокол матча.
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Телеграм-канал BAZA опубликовала кадры трансляции, на которых попало начало конфликта — к арбитру направляются люди. Что происходило дальше, на видео не зафиксировано. Также BAZA со ссылкой на очевидцев написала, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба, сын Хайдара Алханова, который является советником Рамзана Кадырова по спорту.
В пресс-службе ФК «Ахмат» принесли извинения Богдану Головко, болельщикам и участникам матча, а также сообщили, что проведут внутреннее расследование. При этом клуб уточнил, что на поле выбежал болельщик.
В РПЛ назвали произошедшее «вопиющим инцидентом» и подчеркнули, что на судью напал представитель грозненского клуба.
«РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», — говорился в заявлении лиги.
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Ранее Юга.ру собщали, что 25 октября 2019 года во время матча 14-го тура молодежного первенства России футболисты грозненского «Ахмата» ввязались в драку с тульским «Арсеналом». Еще одна массовая драка в Грозном произошла марта на матче «Ахмата» против «Зенита» из-за оголенных питерских болельщиков.
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