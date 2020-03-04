Болельщики «Ахмата» подрались с фанатами «Зенита» из-за их голых торсов

Матч «Ахмат» — «Зенит» за выход в полуфинал Олимп Кубка России прошел 4 марта на стадионе в Грозном и закончился в дополнительное время проигрышем чеченской команды со счетом 1:2. Очевидцы рассказали, что драка болельщиков началась перед игрой, а продолжилась в конце второго тайма.

В пресс-службе «Зенита» заявили, что на гостевой трибуне некоторые болельщики команды оголили торс. Фанаты из Чечни восприняли это как неуважение и выбежали на дорожки к гостевой трибуне. В пресс-службе отметили, что служба безопасности «Ахмат-Арены» оперативно успокоила людей. С нарушителями с обеих сторон проведут работу, писал Sports.ru.

«Традиции нужно чтить и уважать. Что касается наших болельщиков, это их привычное состояние... Сложно сказать, знали ли они, и многие ли знали о местных традициях. Мы разберемся и пообщаемся с болельщиками. В любом случае любые конфликты нужно решать мирно и всегда уважать друг друга», — прокомментировал поведение болельщиков «Зенита» тренер команды Сергей Семак.