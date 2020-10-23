На одной из улиц Краснодара вместо заборов собираются сделать зеленые ограждения

Краснодарский край

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Власти Краснодара 23 октября рассказали о планах по ремонту улицы Постовой

Ремонт улицы Постовой начался 25 сентября, его планируют закончить к 15 ноября. За это время дорожники должны заменить асфальт на проезжей части, привести в порядок тротуарную плитку, установить дорожные знаки и нанести разметку. Сейчас рабочие ремонтируют участок Постовой от Суворова до Октябрьской.

Глава города Евгений Первышов 23 октября проверил ход дорожных работ и поделился впечатлениям в своем телеграм-канале.

«Участок очень ответственный, это одна из основных магистралей в центральной части города, большую роль здесь играет движение общественного транспорта. Погода стоит хорошая, подрядчик [фирма «Дортранссервис», — Юга.ру] ответственный, так что ремонту ничего не помешает», — рассказал Первышов.

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Также Первышов рассказал, что на улице Постовой на отрезке от Седина до Коммунаров вместо металлических заборов вдоль дороги решили сформировать участки для создания зеленых зон и высадить там кустарники.

Замглавы города Артем Доронин отчитался о ходе ремонтных работ на Постовой. Он сообщил, что рабочие уже сняли старый асфальт на всей проезжей части, выполнили фрезеровку и уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетона. Также подходят к завершению работы по  восстановлению плитки на тротуарах.

Чтобы не мешать движению транспорта, большинство работ проводятся ночью. На объекте работают 15 человек и спецтехника.

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Как добавили в пресс-службе администрации Краснодара, всего в городе в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют семь участков дорог, которые по плану должны были привести в порядок только в 2021-м.

На трех улицах — Песчаной, Химзаводской и Адыгейской Набережной — ремонт уже окончен, а на других — Постовой, Захарова, Чкалова и Гимназической — работы проводятся сейчас.

Ранее Юга.ру сообщали о планах мэрии Краснодара сделать сквер на перекрестке улиц Седина и Постовой. В апреле и мае этого года на месте строительства будущего сквера проводились археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены серебряные монеты эпохи Николая II, а также древние артефакты и элементы быта XIX-XX веков.

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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