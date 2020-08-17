Мэрия Краснодара: в городе досрочно отремонтировали все дороги, которые планировали в 2020 году

Краснодарский край

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Власти Краснодара 17 августа рассказали о выполнении плана по ремонту дорог в 2020 году

«В 2020 году выполнен ремонт 69 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью более 75 км», — заявил на аппаратном совещании замглавы Краснодара Артем Доронин.

По его словам, за четыре года по нацпроекту в городе отремонтировали 232 дороги общей протяженностью более 299 км. Работу продолжат и в 2021 году: планируют отремонтировать 62 объекта протяженностью 79,65 км на сумму 2 млрд рублей. Так как в городе досрочно завершили план этого года, специалисты начали работы на участках следующего этапа:

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  • на Адыгейской Набережной от улицы Майкопской до Чехова протяженностью 2 км. Ремонт планируют закончить до конца сентября;
  • на улице Захарова от Постовой до моста через реку Кубань протяженностью 2,11 км. Работы также хотят закончить до конца сентября.

Второй этап — краевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». План, который установили в начале года, также выполнили, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в 2020 году краевой столице удалось сэкономить деньги в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На сэкономленные деньги власти смогли отремонтировали еще две дороги.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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