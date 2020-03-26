В центре Краснодара нашли клад серебряных монет эпохи Николая II

Краснодарский край

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Во время археологических раскопок в центре Краснодара нашли клад серебряных монет

Клад нашли на пересечении улиц Седина и Постовой. Там ведутся археологические работы из-за строительства нового сквера и фонтана. Специалисты предполагают, что серебряные монеты эпохи Николая II зарыли в период революции и гражданской войны.

Вице-губернатор края Сергей Болдин уточнил, что монеты отправили на лабораторную обработку, после которой их передадут в государственный музейный фонд. За последнее время это уже второй клад, который нашли во время археологических исследований на территории края. В прошлом году в Темрюкском районе обнаружили редкие золотые монеты эпохи средневековья, напомнили в пресс-служба администрации Краснодарского края

Как писали Юга.ру, 6 февраля города Кубани, Крыма и Ростовской области объединились в российскую ассоциацию античных городов. По задумке, она должна объединить силы и сохранить античное наследие на территории России.

Археология Исторический центр История Краснодар

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