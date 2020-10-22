Дагестанские врачи рассказали, можно ли считать осенний рост заболевших коронавирусом второй волной
21 октября «Медиазона» выпустила материал с мнениями дагестанских врачей о второй волне коронавируса
По данным федерального оперштаба от 21 октября, за последние сутки в Дагестане выявили 85 новых случаев заражения. С начала пандемии заразились 15,2 тыс. человек. Из них 13 тыс. 450 выздоровели, еще 730 — умерли. Это самый большой показатель смертности среди всех регионов после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Врач общей практики Даниял Алхасов рассказал, что пошел работать в одну из больниц Хасавюрта как волонтер. По его мнению, сейчас болеют коронавирусом намного меньше, чем в апреле-мае.
«Видимо, есть прирост, но я связываю это с тем, что дети начали ходить в школу и садики и передавать друг другу вирус. Ну и соблюдение мер тоже работает плохо — как-то не совсем они соблюдаются, откровенно говоря. Я и сам маску не ношу, так как я сам переболел [коронавирусом], когда был там в больнице».
Алхасов отметил, что есть данные о том, что антитела исчезают через три месяца — соответственно, можно предположить, что затем человек начнет болеть заново. Но утверждать это все же рано: «Нужно минимум год-два, чтобы выяснить все про это заболевание».
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Врач не считает, что нынешнюю волну можно назвать второй. По его мнению, люди просто «сели по домам, мало контактировали». А когда увидели, что заболеваемость снижается — снова начали видеться и распространять. Таким образом, пошел рост.
«Да, цифры [сейчас] какие-то высокие с виду — как весной, когда самый пик был. Но нет таких случаев, как весной, когда в реанимациях все было забито и так много умирали. Однозначно, свою роль играет и то, что тестируют намного больше, чем весной», — заметил он.
Алхасов рассказал, что сейчас люди переносят болезнь легче, чем весной. По его предположению, это связано с возникновением популяционного иммунитета. Также он не планирует прививаться российской вакциной:
«Не в том смысле, что она плохая, а в том смысле, что она не прошла полностью все исследования, как положено».
Ибрагим Евтемиров, ортопед-ревматолог, работает в Хасавюрте в провизорном отделении, куда поступают больные COVID-19.
«Когда закончилась первая волна, люди все равно поступали, их было то больше, то меньше. [Новый рост начался] с тех пор, как начали с севера сюда приезжать к родственникам — есть много [дагестанцев], живущих в Уренгое, Тюмени, Сургуте, и когда у нас тут все уже закончилось, у них только начиналось. А приезжают обычно по каким-то событиям, например, на свадьбы, на массовые мероприятия. Вот с этого и началось», — объясняет он новый рост заболеваемости.
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Специалист рассказал, что в июле в городе закрыли плановую неврологию, урологию, а в сентябре — детскую больницу. В эти учреждения начали класть больных коронавирусом, потому что «поступлений было много». При этом в конце сентября взрослое и детское отделения инфекции вернули в обычный режим работы.
«Весной все время было много больных одновременно, и мы не справлялись. Тяжелых было много. Сейчас как-то поступления растянулись во времени. В общем, процент болеющих не такой высокий и, соответственно, тяжелых меньше», — отметил Евтемиров.
По его наблюдениям, в отличие от майского пика заболеваемости, сейчас в ежесуточном количестве числе заболевших нет последовательной прогрессии:
«Вторая волна — она сама волнами: то много, то вообще не поступают, то снова начинают поступать, то в день пять-шесть человек, потом человек десять поступит, потому один-два. В первую волну с каждым днем все больше и больше [больных поступало]: по пять человек, потом по десять, потом по двадцать».
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Зияутдин Увайсов, руководящий правозащитным проектом «Монитор пациента» в Махачкале, также утверждает, что сейчас тяжело болеющих и умирающих меньше, чем во время «первой волны»:
«Чтобы [реанимации] переполнялись не было. Одна больница заполнилась. У нас есть инфекционная больница, [весной] первую городскую больницу [в Махачкале] переделали под инфекционную, потом во всех больницах у нас открывали отделения [для больных коронавирусом], когда первая волна закончилась, везде [эти отделения] закрыли и оставили только первую городскую и инфекционную, а потом опять начали открывать отделения в других больницах. Ну тут до такого не дошло, как в первую волну, что там сто человек в очереди ждали госпитализации, т.е. [ситуация] была управляемая».
По его словам, заболеваемость падает. При этом официальная статистика не отображает реальную ситуацию, поскольку не захватывает тех, кто болел и не сдавал тест, и тех, у кого коронавирус явно был, но тест его не выявил.
Почитать полный материал «Медиазоны», где есть также мнения врачей из Москвы и Санкт-Петербурга, можно здесь.
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