Дагестанские врачи рассказали, можно ли считать осенний рост заболевших коронавирусом второй волной

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

21 октября «Медиазона» выпустила материал с мнениями дагестанских врачей о второй волне коронавируса

По данным федерального оперштаба от 21 октября, за последние сутки в Дагестане выявили 85 новых случаев заражения. С начала пандемии заразились 15,2 тыс. человек. Из них 13 тыс. 450 выздоровели, еще 730 — умерли. Это самый большой показатель смертности среди всех регионов после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Врач общей практики Даниял Алхасов рассказал, что пошел работать в одну из больниц Хасавюрта как волонтер. По его мнению, сейчас болеют коронавирусом намного меньше, чем в апреле-мае.

«Видимо, есть прирост, но я связываю это с тем, что дети начали ходить в школу и садики и передавать друг другу вирус. Ну и соблюдение мер тоже работает плохо — как-то не совсем они соблюдаются, откровенно говоря. Я и сам маску не ношу, так как я сам переболел [коронавирусом], когда был там в больнице».

Алхасов отметил, что есть данные о том, что антитела исчезают через три месяца — соответственно, можно предположить, что затем человек начнет болеть заново. Но утверждать это все же рано: «Нужно минимум год-два, чтобы выяснить все про это заболевание».

Читайте также:

Врач не считает, что нынешнюю волну можно назвать второй. По его мнению, люди просто «сели по домам, мало контактировали». А когда увидели, что заболеваемость снижается — снова начали видеться и распространять. Таким образом, пошел рост.

«Да, цифры [сейчас] какие-то высокие с виду — как весной, когда самый пик был. Но нет таких случаев, как весной, когда в реанимациях все было забито и так много умирали. Однозначно, свою роль играет и то, что тестируют намного больше, чем весной», — заметил он.

Алхасов рассказал, что сейчас люди переносят болезнь легче, чем весной. По его предположению, это связано с возникновением популяционного иммунитета. Также он не планирует прививаться российской вакциной:

«Не в том смысле, что она плохая, а в том смысле, что она не прошла полностью все исследования, как положено».

Ибрагим Евтемиров, ортопед-ревматолог, работает в Хасавюрте в провизорном отделении, куда поступают больные COVID-19.

«Когда закончилась первая волна, люди все равно поступали, их было то больше, то меньше. [Новый рост начался] с тех пор, как начали с севера сюда приезжать к родственникам — есть много [дагестанцев], живущих в Уренгое, Тюмени, Сургуте, и когда у нас тут все уже закончилось, у них только начиналось. А приезжают обычно по каким-то событиям, например, на свадьбы, на массовые мероприятия. Вот с этого и началось», — объясняет он новый рост заболеваемости.

Читайте также:

Специалист рассказал, что в июле в городе закрыли плановую неврологию, урологию, а в сентябре — детскую больницу. В эти учреждения начали класть больных коронавирусом, потому что «поступлений было много». При этом в конце сентября взрослое и детское отделения инфекции вернули в обычный режим работы.

«Весной все время было много больных одновременно, и мы не справлялись. Тяжелых было много. Сейчас как-то поступления растянулись во времени. В общем, процент болеющих не такой высокий и, соответственно, тяжелых меньше», — отметил Евтемиров.

По его наблюдениям, в отличие от майского пика заболеваемости, сейчас в ежесуточном количестве числе заболевших нет последовательной прогрессии:

«Вторая волна — она сама волнами: то много, то вообще не поступают, то снова начинают поступать, то в день пять-шесть человек, потом человек десять поступит, потому один-два. В первую волну с каждым днем все больше и больше [больных поступало]: по пять человек, потом по десять, потом по двадцать».

Читайте также:

Зияутдин Увайсов, руководящий правозащитным проектом «Монитор пациента» в Махачкале, также утверждает, что сейчас тяжело болеющих и умирающих меньше, чем во время «первой волны»:

«Чтобы [реанимации] переполнялись не было. Одна больница заполнилась. У нас есть инфекционная больница, [весной] первую городскую больницу [в Махачкале] переделали под инфекционную, потом во всех больницах у нас открывали отделения [для больных коронавирусом], когда первая волна закончилась, везде [эти отделения] закрыли и оставили только первую городскую и инфекционную, а потом опять начали открывать отделения в других больницах. Ну тут до такого не дошло, как в первую волну, что там сто человек в очереди ждали госпитализации, т.е. [ситуация] была управляемая».

По его словам, заболеваемость падает. При этом официальная статистика не отображает реальную ситуацию, поскольку не захватывает тех, кто болел и не сдавал тест, и тех, у кого коронавирус явно был, но тест его не выявил.

Почитать полный материал «Медиазоны», где есть также мнения врачей из Москвы и Санкт-Петербурга, можно здесь

Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Дагестанские врачи рассказали, можно ли считать осенний рост заболевших коронавирусом второй волной
В Краснодаре пройдет неделя финансовой грамотности
В конце рабочей недели на Кубани будет до 22 °C и заморозки
В школах Адыгеи проверят организацию горячего питания
«Локомотив-Кубань» одержал волевую победу над «Андоррой» в матче Еврокубка
Директор краснодарского гандбольного клуба СКИФ попросил Кондратьева спасти команду

Лента новостей

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть II

Статьи

Засуха, землетрясение или «мертвый объем»?

Что угрожает Краснодарскому водохранилищу

Статьи Партнерский

«Всё за ноль»

Малый бизнес может сэкономить на обслуживании счета в банке УРАЛСИБ

Реклама на портале