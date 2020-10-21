Кафе и рестораны в Адыгее обязали раздвинуть столы или установить перегородки

Адыгея

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В Адыгее с 20 октября ввели дополнительные ограничения в деятельность объектов общественного писания

Об этом глава республики сообщил накануне на встрече с бизнес-сообществом.

В соответствии с новым указом главы Адыгеи, деятельность организаций общепита разрешена при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 метра и исходя из расчета один человек на 4 кв. метра. 

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Напомним, 15 октября в республике ограничили условия проведения банкетов и ввели запрет на работу ночных клубов и танцполов. Запрещается также оказание услуг по предоставлению кальянов для курения.

«Это необходимые меры, которые должны помочь снизить риски заражения людей. Но эффект наступит тогда, когда все эти меры будут строго соблюдаться. Только так мы сможем избежать худшего сценария. Здесь важна роль каждого человека, каждого предпринимателя. Мы должны сообща противостоять угрозе распространения вируса — каждый в своей зоне ответственности», — сказал Мурат Кумпилов. 

Он также поблагодарил предпринимателей, которые оказывали гуманитарную помощь в период строгих ограничительных мер и участвовали в волонтерской работе.

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