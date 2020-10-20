«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов

ФК «Краснодар» 20 октября встретился в гостях с «Ренном» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Напомним, ФК «Краснодар» в двух играх плей-офф Лиги чемпионов одержал победу над греческим ФК ПАОК и впервые вышел в групповой этап турнира. 1 октября прошла жеребьевка, соперниками «быков» в группе стали «Челси», «Севилья» и «Ренн». По подсчетам портала Юга.ру, ФК «Краснодар» в Лиге чемпионов гарантированно получит более 22 млн евро.

В первом тайме команды разошлись без голов. Во втором тайме нападающий французов Серу Гирасси реализовал пенальти в ворота голкипера Матвея Сафонова на 56-й минуте. Через 3 минуты полузащитник «Быков» Кристиан Рамирес сравнял счет.

Матч прошел во французском Ренне на стадионе «Рут де Лорьян» и закончился со счетом 1:1.

Напомним, на эту встречу не полетели Евгений Марков и Реми Кабелла — из-за сомнительных тестов на коронавирус, а также главный тренер Мурад Мусаев — из-за ангины. Кроме того, во Францию из-за травм не попали Виктор Классон и Масиэл Вандерсон.

Следующий матч черно-зеленые проведут дома против московского «Спартака» 24 октября, а 28 октября «быки» на своем стадионе примут «Челси».