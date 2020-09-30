«Краснодар» обыграл ПАОК и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Напомним, в первой встрече «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1. После игры стало известно, что полузащитник Масиэл Вандерсон получил серьезную травму. Позже тренер «быков» Мурад Мусаев рассказал, что спортсмен не прилетел в Грецию, так как не успел восстановиться. При этом для психологической поддержки на игру прилетели все остальные члены команды.

Ответный матч прошел на стадионе «Тумба» в Салониках и закончился со счетом 1:2. Первый тайм завершился без голов, однако с четырьмя желтыми карточками: по две у каждой команды. У черно-зеленых «горчичники» заработали полузащитник Тонни Вильена и защитник Кайо. У ПАОКа — защитник Сверрир Ингасон и полузащитник Димитрис Пелкас.

На 73-й минуте матча после прострела Игоря Смольникова мяч в свои ворота забил Яннис Михайлидис. Через четыре минуты грекам удалось сравнять счет — отличился полузащитник Омар Эль-Каддури. Всего через несколько секунд полузащитник черно-зеленых Реми Кабелла вывел «быков» вперед.

Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В этом сезоне там сыграют сразу три российских клуба. Жеребьевка пройдет в четверг, 1 октября.