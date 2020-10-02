«Краснодар» заработает в Лиге чемпионов более 22 миллионов евро

В главном клубном турнире Европы краснодарцы будут играть в группе E, где соперниками быков станут победитель Лиги Европы «Севилья», английский «Челси» Френка Лэмпарда и французский клуб «Ренн», принадлежащий миллиардеру Франсуа Пино. За выход в групповой этап Лиги чемпионов ФК «Краснодар» уже получит 15,25 млн евро. Эта цифра фигурировала в прошлогоднем распределении доходов в турнире.

За присутствие в историческом рейтинге «Краснодар» также получит средства. Одна доля такого рейтинга составляет 1,108 млн евро. UEFA разделил 585 миллионов среди клубов, в зависимости от рейтинга команды. Так как кубанский клуб — шестой с конца в ЛЧ, то он получит шесть долей — 6,65 млн евро. За ТВ-трансляции команда получит примерно 150 тысяч евро. Итого, можно гарантированно заработать 22,05 миллионов евро . Если учитывать суммы прошлогодних доходов команд, это примерно в два раза больше заработка в Лиге Европы.

Но можно заработать и больше, если побеждать либо добиваться безголевого результата. За победу в одной игре команда получает 2,7 млн евро, за ничью — 0,9 млн евро. За выход в 1/8 финала, то есть за выход из группы, «быки» могут получить 9,5 млн евро. Еще 10,5 млн евро — за выход в четвертьфинал. За выход в полуфинал — 12 млн евро. Если повезет стать финалистом, то к сумме, заработанной ранее, можно прибавить еще 15 млн евро. Победитель Лиги чемпионов получает 19 млн евро.

Также сумму, которую заработали краснодарцы, прокомментировал журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале после того, как клуб обыграл ПАОК в выездном матче:



«Сегодня "Краснодар" заработал примерно 25 млн евро. И конкретно в этом смысле очень уместно слово "заслужили". Потому что "Краснодар" строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход. И это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие».



Уткин добавил, что победа «быков» — «это не суперплан и не матчменеджмент (хотя все это было и не заслужило критики)». По его мнению, это поэтапный результат, который постепенно достигался игроками на поле:



«Когда ты раньше ловишь соперника на ошибке, когда шаталось, качалось все до последних десяти минут. Команда дозрела».