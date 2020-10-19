Два футболиста «Краснодара» сдали сомнительные тесты на COVID-19 и не полетели на матч ЛЧ

Два футболиста и тренер ФК «Краснодар» не полетели во Францию на матч Лиги чемпионов против «Ренна»

Напомним, 30 сентября «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Соперниками «быков» станут французский «Ренн», испанская «Севилья» и английский «Челси».

Первый матч группового этапа для черно-зеленых пройдет 20 октября во Франции против «Ренна». Футболисты вылетели на игру 19 октября. Однако позже в пресс-службе клуба сообщили, что футболисты Евгений Марков и Реми Кабелла получили сомнительные результаты теста на COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, их изолировали от команды.

«Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении 6 месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, во Францию не прилетел главный тренер «быков» Мурад Мусаев. Его тест на коронавирус отрицательный — он заболел ангиной.