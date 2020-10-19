Два футболиста «Краснодара» сдали сомнительные тесты на COVID-19 и не полетели на матч ЛЧ

Краснодарский край

Распечатать

Два футболиста и тренер ФК «Краснодар» не полетели во Францию на матч Лиги чемпионов против «Ренна»

Напомним, 30 сентября «Краснодар» обыграл греческий ПАОК и впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Соперниками «быков» станут французский «Ренн», испанская «Севилья» и английский «Челси».

Читайте также:

Первый матч группового этапа для черно-зеленых пройдет 20 октября во Франции против «Ренна». Футболисты вылетели на игру 19 октября. Однако позже в пресс-службе клуба сообщили, что футболисты Евгений Марков и Реми Кабелла получили сомнительные результаты теста на COVID-19. Они чувствуют себя хорошо, их изолировали от команды.

«Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, которое игроки «Краснодара» проходят на протяжении 6 месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, во Францию не прилетел главный тренер «быков» Мурад Мусаев. Его тест на коронавирус отрицательный — он заболел ангиной.

Как писали Юга.ру, Мусаев 17 октября сообщил, что у полузащитника Виктора Классона серьезные проблемы со здоровьем.

Коронавирус Лига чемпионов Мурад Мусаев ФК «Краснодар» Футбол

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два футболиста «Краснодара» сдали сомнительные тесты на COVID-19 и не полетели на матч ЛЧ
«Пора переходить от разговоров к действиям». Первышов поручил ускорить разработку проекта исторического квартала в центре Краснодара
В Темрюке владельцы гаражей обвинили администрацию в попытке забрать землю и попросили Путина разобраться
В Краснодаре от COVID-19 умер учитель физики школы № 63
В Краснодаре до конца осени ограничили движение на участках двух улиц
В Сочи мужчина застрял в каньоне реки Сумасшедшей

Лента новостей

Статьи

Что грозит водителю за оставление места ДТП

Статьи Партнерский

Публика решает

Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

Статьи

Килька в томате и широком кулинарном смысле

Три блюда с рецептами

Реклама на портале