Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по объему производимого мусора — FinExpertiza

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провела исследование в сфере отходов и подсчитала, какие объемы мусора производят регионы России. Самый большой объем ТКО в 2019 году образовался в Москве — 26,8 млн кубометров мусора. Следом идет Подмосковье с 20,4 млн кубометров.

Отметим, что в начале октября министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края рассказало порталу Юга.ру, что ежегодно Кубань производит 2,5 млн тонн отходов, а места на полигонах хватит только на 2,5 года. При этом в мае госкомпания «Российский экологический оператор» отмечала , что региональные площадки для ТКО смогут принимать мусор всего семь месяцев. По данным Счетной палаты РФ, ресурсы полигонов края закончатся к 2022 году.

В целом в прошлом году Россия произвела 346 млн кубометров мусора, пишет «360». Из них треть производят предприятия, 16% — села и еще половину — города. Из всех отходов утилизировали 2,7 млн тонн (это 4,4% от всего объема). При этом, полагают в FinExpertiza, имеющиеся мощности в теории смогли бы переработать около половины всего мусора, однако проблема заключается в том, что его не разделяют.

«По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО. Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах», — прокомментировала президент компании Елена Трубникова.

Меньше всего отходов оставляют жители Чукотки — 102,7 тыс. кубометров. Также в десятку регионов с наименьшими объемами ТКО попали три кавказские республики: Карачаево-Черкесия (851 тыс. кубометров), Чечня (716,4 тыс. кубометров) и Ингушетия (356,4 тыс. кубометров).