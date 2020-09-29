На Кубани к 2022 году закончится место для мусора на полигонах — Счетная палата

Краснодарский край, Вся Россия

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В Счетной палате 29 сентября рассказали, как складывается ситуация с мусором в России, и когда закончится место на полигонах в Краснодарском крае

Напомним, в 2019 году в России началась мусорная реформа, которая направлена на уменьшение числа свалок, обновление системы обращения отходов и увеличение мусора, отправляющегося на переработку.

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В конце декабря 2019 стало известно, что Краснодарский край провалил мусорную реформу, после чего региональные власти перенесли ее реализацию на 2020 год. По данным Счетной палаты, к 1 февраля Краснодарский края частично перешел к осуществлению деятельности по обращению с ТКО региональными операторами.

29 сентября Счетная палата РФ опубликовала отчет, в котором назвала ситуацию с мусором в России неблагополучной, сообщил RT. По данным специалистов, несмотря на начатую мусорную реформу, в России уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% мусора по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые не всегда отвечают требованиям законодательства.

Согласно данным ведомства, которые были актуальны по состоянию на 1 января 2019 года, в Краснодарском крае ресурсы мусорных полигонов могут закончится уже к 2022 году.

Отметим, что о нехватке лицензированных полигонов ТКО в регионе говорил ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его данным, в конце апреля 2020 года в крае действовало 11 мусорных полигонов вместо требуемых 40. Занимавший на тот момент пост министра ТЭК и ЖКХ Кубани Евгений Зименко сообщил, что власти хотят попросить премьер-министра Михаила Мишустина разрешить использовать не лицензированные полигоны для вывоза мусора.

О том, что места для мусора на полигонах Кубани хватит всего на семь месяцев сообщили также в госкомпании «Российский экологический оператор» в мае.

Ожидание и реальность:

Портал Юга.ру направил запрос в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, чтобы узнать, какая остаточная вместимость мусорных полигонов в регионе, когда она может закончиться, и что власти планируют делать с мусором, когда имеющийся ресурс полигонов будет исчерпан.

Мусор Счетная палата ТБО Экология

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