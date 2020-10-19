В Сочи мужчина застрял в каньоне реки Сумасшедшей
19 октября сочинские спасатели рассказали об операции по спасению туриста в горах Красной Поляны
17 октября 64-летний приезжий из Москвы отправился гулять в горы Сочи. Он не успел вернуться до наступления темноты и при переходе с горы Табунной на гору Бзерпь сбился с пути. Позже турист нашел ручей, по которому решил спускаться вниз.
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Дорога привела его в каньон реки Сумасшедшей. Мужчина увидел огни горного курорта «Роза Хутор» и попытался спуститься вниз по крутому склону к тропе. Однако на высоте 1,7 тыс. метров путешественник оказался на труднодоступном выступе и не смог двигаться дальше.
Мужчина позвонил спасателям и отправил им координаты своего местонахождения. На помощь выехали специалисты «Кубань-СПАС» вместе с сотрудниками ЮРПСО МЧС России. Они спустили его со скалы с помощью альпинистского снаряжения, а затем доставили в Красную Поляну. Медпомощь туристу не потребовалась, рассказали в инстаграме пресс-службы ГКУ «Кубань-СПАС» 19 октября.
Путешественники регулярно попадают в сложные ситуации в горах юга России. Как писали Юга.ру, в июле турист из Краснодара решил залезить на Судакскую крепость в Крыму и застрял на высоте 150 метров над морем. 8 сентября в Сочи прошла операция по поиску и спасению восьми детей и трех взрослых, которые заблудились в горах. А в конце сентября в Анапе мужчина сорвался со склона горы и не смог самостоятельно выбраться.
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Турист из Москвы застрял ночью в каньоне на высоте 1700 метров 17 октября 64-летний житель г. Москвы пошел гулять в горы, но до наступления темноты вернуться обратно не успел, при переходе с горы Табунной на Бзерпь мужчина сбился с пути. После он обнаружил ручей, по которому решил пойти вниз. Эта дорога привела его в каньон реки Сумасшедшая на южном склоне вершины Бзерпи. Увидев ночные огни Роза Хутора, турист попытался спуститься вниз по крутому склону к тропе, в итоге он оказался в западне на узком труднодоступном уступе. Испугавшись за свою жизнь, мужчина позвонил спасателям и отправил им координаты своего местонахождения. На помощь выехали специалисты Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» совместно с сотрудниками ЮРПСО МЧС России. После обнаружения пострадавшего спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили его со скалы, а после на служебном автомобиле доставили в пгт Красная Поляна. Медицинская помощь не потребовалась.