В Сочи мужчина застрял в каньоне реки Сумасшедшей

17 октября 64-летний приезжий из Москвы отправился гулять в горы Сочи. Он не успел вернуться до наступления темноты и при переходе с горы Табунной на гору Бзерпь сбился с пути. Позже турист нашел ручей, по которому решил спускаться вниз.

Дорога привела его в каньон реки Сумасшедшей. Мужчина увидел огни горного курорта «Роза Хутор» и попытался спуститься вниз по крутому склону к тропе. Однако на высоте 1,7 тыс. метров путешественник оказался на труднодоступном выступе и не смог двигаться дальше.

Мужчина позвонил спасателям и отправил им координаты своего местонахождения. На помощь выехали специалисты «Кубань-СПАС» вместе с сотрудниками ЮРПСО МЧС России. Они спустили его со скалы с помощью альпинистского снаряжения, а затем доставили в Красную Поляну. Медпомощь туристу не потребовалась, рассказали в инстаграме пресс-службы ГКУ «Кубань-СПАС» 19 октября.

Путешественники регулярно попадают в сложные ситуации в горах юга России. Как писали Юга.ру, в июле турист из Краснодара решил залезить на Судакскую крепость в Крыму и застрял на высоте 150 метров над морем. 8 сентября в Сочи прошла операция по поиску и спасению восьми детей и трех взрослых, которые заблудились в горах. А в конце сентября в Анапе мужчина сорвался со склона горы и не смог самостоятельно выбраться.