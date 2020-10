В Сочи мужчина застрял в каньоне реки Сумасшедшей

View this post on Instagram

Турист из Москвы застрял ночью в каньоне на высоте 1700 метров 17 октября 64-летний житель г. Москвы пошел гулять в горы, но до наступления темноты вернуться обратно не успел, при переходе с горы Табунной на Бзерпь мужчина сбился с пути. После он обнаружил ручей, по которому решил пойти вниз. Эта дорога привела его в каньон реки Сумасшедшая на южном склоне вершины Бзерпи. Увидев ночные огни Роза Хутора, турист попытался спуститься вниз по крутому склону к тропе, в итоге он оказался в западне на узком труднодоступном уступе. Испугавшись за свою жизнь, мужчина позвонил спасателям и отправил им координаты своего местонахождения. На помощь выехали специалисты Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» совместно с сотрудниками ЮРПСО МЧС России. После обнаружения пострадавшего спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили его со скалы, а после на служебном автомобиле доставили в пгт Красная Поляна. Медицинская помощь не потребовалась.