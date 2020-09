В Анапе мужчина сорвался со склона горы и не смог выбраться

View this post on Instagram

Спасатели оказали помощь мужчине, сорвавшемуся с крутого склона в районе Высокого берега. Информацию о том, что на склоне горы находится мужчина и не может самостоятельно подняться сообщил очевидец. Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.