В Анапе мужчина сорвался со склона горы и не смог выбраться
27 сентября спасатели Анапы сообщили о происшествии, которое произошло в районе Высокого берега
Очевидцы заметили, что на склоне горы в районе Высокого берега находится мужчина и не может самостоятельно подняться. Они сообщили об этом спасателям.
Прибывшие на место специалисты выяснили, что он сорвался со склона. На фотографиях, опубликованных в инстаграме МБУ «Служба спасения» Анапы, видно, что мужчина находился в нижней части горы. Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи.
Как писали Юга.ру, в середине сентября в Анапе туристка из Санкт-петербурга застряла на склоне в 70 метрах от земли.
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Спасатели оказали помощь мужчине, сорвавшемуся с крутого склона в районе Высокого берега. Информацию о том, что на склоне горы находится мужчина и не может самостоятельно подняться сообщил очевидец. Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.