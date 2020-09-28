В Анапе мужчина сорвался со склона горы и не смог выбраться

Краснодарский край

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27 сентября спасатели Анапы сообщили о происшествии, которое произошло в районе Высокого берега

Очевидцы заметили, что на склоне горы в районе Высокого берега находится мужчина и не может самостоятельно подняться. Они сообщили об этом спасателям.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что он сорвался со склона. На фотографиях, опубликованных в инстаграме МБУ «Служба спасения» Анапы, видно, что мужчина находился в нижней части горы. Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи.

Как писали Юга.ру, в середине сентября в Анапе туристка из Санкт-петербурга застряла на склоне в 70 метрах от земли.

Анапа Происшествия

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