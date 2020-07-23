В Крыму краснодарец решил залезть на Судакскую крепость и застрял на высоте 150 метров над морем
В Крыму спасатели эвакуировали краснодарца, который застрял на скале во время подъема к Судакской крепости
21 июля турист из Краснодара решил подняться к верхней смотровой площадке крепости. Однако делать это он начал не через платный вход, а со стороны Консульского замка под скалой.
«Молодой человек от подножья отвесной скалы со стороны городской набережной по кривой траектории начал подъем к Консульскому замку. О неприступности крепостных стен и башен со стороны моря знали даже неприятели древней Солдайи, но наш современник этого не учел. Он полз, карабкался, цеплялся за редкие травяные кустики, затем окончательно застрял в углу под башней», — рассказали в фейсбуке музея-заповедника «Судакская крепость».
Турист испугался и не смог двигаться дальше. В 15:05 с помощью мобильного телефона он вызвал спасателей.
К месту вызова выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» — четыре спасателя и спецмашина. Они поднялись на скальный выступ на высоту 150 метров над уровнем моря и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туриста. Ему оказали психологическую помощь, а от медицинской мужчина отказался, сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне на Кубани случилось происшествие, в котором турист также забрался в труднодоступное и опасное место. 20 июля в Сочи мужчина сорвался со скалы и упал в расщелину на глубину 8 метров.
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