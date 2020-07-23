В Крыму краснодарец решил залезть на Судакскую крепость и застрял на высоте 150 метров над морем

В Крыму спасатели эвакуировали краснодарца, который застрял на скале во время подъема к Судакской крепости

21 июля турист из Краснодара решил подняться к верхней смотровой площадке крепости. Однако делать это он начал не через платный вход, а со стороны Консульского замка под скалой.

«Молодой человек от подножья отвесной скалы со стороны городской набережной по кривой траектории начал подъем к Консульскому замку. О неприступности крепостных стен и башен со стороны моря знали даже неприятели древней Солдайи, но наш современник этого не учел. Он полз, карабкался, цеплялся за редкие травяные кустики, затем окончательно застрял в углу под башней», — рассказали в фейсбуке музея-заповедника «Судакская крепость».

Турист испугался и не смог двигаться дальше. В 15:05 с помощью мобильного телефона он вызвал спасателей.