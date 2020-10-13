В горах Сочи после заката заблудилась туристка из Москвы

В Сочи 12 октября спасатели отправились на поиски девушки, которая не смогла самостоятельно выбраться из леса

Инцидент произошел 12 октября в Хостинском районе. В МЧС поступило сообщение о том, что 25-летняя туристка из Москвы потеряла дорогу в районе Змейковских водопадов. Она застряла на крутом склоне, а в лесу быстро стемнело. Спасатели прибыли в район поиска и по геолокации нашли девушку. Они сопроводили москвичку до служебного автомобиля и вывезли в городскую черту.

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Путешественница рассказала, что шла в лес по тропе, поднялась довольно высоко по склону, а когда повернула обратно, на спуске обувь начала скользить по сухой земле. Медицинская помощь девушке не потребовалась, сообщили 13 октября в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО). На сайте Сочинского нацпарка предостерегли туристов: водопад реки Змейки состоит из семи каскадов, подъем к каждому из которых не прост, поскольку путь пролегает по крутым горным тропам.

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