В горах Сочи после заката заблудилась туристка из Москвы
В Сочи 12 октября спасатели отправились на поиски девушки, которая не смогла самостоятельно выбраться из леса
Инцидент произошел 12 октября в Хостинском районе. В МЧС поступило сообщение о том, что 25-летняя туристка из Москвы потеряла дорогу в районе Змейковских водопадов. Она застряла на крутом склоне, а в лесу быстро стемнело.
Спасатели прибыли в район поиска и по геолокации нашли девушку. Они сопроводили москвичку до служебного автомобиля и вывезли в городскую черту.
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Путешественница рассказала, что шла в лес по тропе, поднялась довольно высоко по склону, а когда повернула обратно, на спуске обувь начала скользить по сухой земле. Медицинская помощь девушке не потребовалась, сообщили 13 октября в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).
На сайте Сочинского нацпарка предостерегли туристов: водопад реки Змейки состоит из семи каскадов, подъем к каждому из которых не прост, поскольку путь пролегает по крутым горным тропам.
Спасатели напомнили, что даже по простым прогулочным тропам не стоит ходить в одиночестве. Также рекомендуется заранее тщательно продумать маршрут, подобрать подходящую обувь, взять заряженный телефон и фонарик. Следует помнить, что с наступлением осени стало раньше темнеть.
Телефоны оперативного дежурного ЮРПСО:
8 (862) 268-03-03, 8 (862) 268-02-02.
Туристы попадают в беду в горах Сочи регулярно и независимо от времени года и участников похода. Например, в сентябре на курорте заблудились две тургруппы. Путешественники из Твери, в составе которой было трое взрослых и восемь детей 9-16 лет, утром 6 сентября ушли в поход в районе вершины Роза Пик и не вернулись. Туристы вышли на связь на следующий день, тогда спасатели выяснили, где находятся пропавшие, и эвакуировали их на вертолете. Затем, 28 сентября в горах Красной Поляны потеряла дорогу группа из девяти детей и одного взрослого.