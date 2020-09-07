Заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолете в Красную Поляну

Напомним, незарегистрированная тургруппа из Твери, в составе которой было трое взрослых и восемь детей 9-16 лет, накануне утром вышла в поход в районе вершины Роза Пик на высоте 2 тыс. 320 метров над уровнем моря и не вернулась.

Всю ночь проводились поисково-спасательные работы, был развернут оперативный штаб, к поискам привлекли конно-кинологический расчет МЧС России на пяти лошадях, вертолет Ми-8, 198 человек и 18 единиц техники. Следком Кубани и прокуратура начали проверку.

Утром 7 сентября пропавшие туристы вышли на связь. Спасатели выяснили, что они находятся на горе Ачишхо в 8 км от Красной Поляны на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря. К тургруппе был направлен вертолет Ми-8 для эвакуации. С использованием бортовой лебедки и спасательной косынки сотрудники ЮРПСО подняли туристов на борт воздушного судна и доставили в Красную Поляну, где их ждали врачи.