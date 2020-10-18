Кадыров об обезглавленном учителе во Франции: я осуждаю терроризм, но призываю не провоцировать верующих
Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 октября прокомментировал убийство во Франции, где уроженец Чечни обезглавил человека
Напомним, 16 октября во французском Конфлан-Сент-Онорин 18-летний беженец из России Абдудлах Анзоров, чеченец по происхождению, отрезал голову школьному учителю за то, что тот рассказывал детям о свободе слова и в качестве примера показал карикатуру на пророка Мухаммада.
Накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал случившееся. Он отметил, что СМИ «вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности» акцентируют внимание читателей на национальности преступников, хотя, по мнению главы республики, «преступник не имеет национальности».
Кадыров заявил, что чеченцы не имеют отношения к убийству, которое совершил Абдудлах Анзоров: молодой человек всего раз побывал в Чечне — в двухлетнем возрасте; он почти всю жизнь прожил во Франции, говорил и писал на французском «и наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих».
Российский политик указал на то, что Франция не первый раз «пытается свалить все свои проблемы на чеченцев» и считает демократией провокацию верующих.
«Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — резюмировал Кадыров.
«За что боролись, на то и напоролись»:
Также глава Чечни указал на то, что весь мир называет нарушением права человека, когда в республике задерживают пособников террористов. Власти Франции поступили так же — полиция задержала родственников Анзорова, однако, по мнению Кадырова, разница в том, что в Чечне теракт не используют «в громких политических целях».
«Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства», — призвал Рамзан Кадыров.
Ранее Юга.ру не раз рассказывали о произошедших во Франции происшествиях с участием уроженцев Чечни. Так, в мае 2018 года в Париже чеченец убил одного прохожего и ранил четверых. Позже в европейской стране задержали 18-летнего чеченца по подозрению в подготовке теракта, а позже арестовали 23 чеченца, которые занимались вымогательством денег.
Читайте также
Аукцион современного искусства, концерты, выставки и другие события