Кадыров об обезглавленном учителе во Франции: я осуждаю терроризм, но призываю не провоцировать верующих

Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 октября прокомментировал убийство во Франции, где уроженец Чечни обезглавил человека

Напомним, 16 октября во французском Конфлан-Сент-Онорин 18-летний беженец из России Абдудлах Анзоров, чеченец по происхождению, отрезал голову школьному учителю за то, что тот рассказывал детям о свободе слова и в качестве примера показал карикатуру на пророка Мухаммада. Накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал случившееся. Он отметил, что СМИ «вопреки здравому смыслу и всем нормам порядочности» акцентируют внимание читателей на национальности преступников, хотя, по мнению главы республики, «преступник не имеет национальности».

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Кадыров заявил, что чеченцы не имеют отношения к убийству, которое совершил Абдудлах Анзоров: молодой человек всего раз побывал в Чечне — в двухлетнем возрасте; он почти всю жизнь прожил во Франции, говорил и писал на французском «и наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих». Российский политик указал на то, что Франция не первый раз «пытается свалить все свои проблемы на чеченцев» и считает демократией провокацию верующих. «Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь», — резюмировал Кадыров.

«За что боролись, на то и напоролись»: Кадыров прокомментировал убийства во Франции чеченских блогеров, которые критиковали его