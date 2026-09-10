На XVII Sochi Jazz Festival в Сочи выступят музыканты из России, Грузии и США
В Сочи в очередной раз пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана (6+)
10 сентября в Сочи стартует XVII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival. Событие пройдет на курорте в течение четырех дней по 13 сентября. Его откроет музыкально-литературный спектакль памяти Леонида Утесова в исполнении народных артистов — саксофониста Игоря Бутмана и актера Сергея Степанченко в сопровождении Московского джазового оркестра.
«Леонид Утесов и сам бывал в городе-курорте, поэтому особенно символично, что мы представим его музыкальную биографию в Сочи», — заявил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.
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В другие дни Sochi Jazz Festival перед зрителями выступят группа Uma2rman, музыкант и исполнитель, участник «Евровидения» Петр Налич, нью-йоркский пианист Бенито Гонсалес, певицы Варвара Убель и Этери Бериашвили, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, «Биг-бэнд Сочи» Сергея Кокорина и другие артисты. Также в рамках фестиваля пройдет бесплатная образовательная программа в Сочинском колледже искусств, которая будет доступна всем желающим.
Фестиваль проходит в Сочи с 2010 года при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Сочи.
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