На XVII Sochi Jazz Festival в Сочи выступят музыканты из России, Грузии и США

Краснодарский край

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  • Sochi Jazz Festival © Автор Татьяна Уколова
    Sochi Jazz Festival © Автор Татьяна Уколова

В Сочи в очередной раз пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана (6+)

10 сентября в Сочи стартует XVII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival. Событие пройдет на курорте в течение четырех дней по 13 сентября. Его откроет музыкально-литературный спектакль памяти Леонида Утесова в исполнении народных артистов — саксофониста Игоря Бутмана и актера Сергея Степанченко в сопровождении Московского джазового оркестра.

«Леонид Утесов и сам бывал в городе-курорте, поэтому особенно символично, что мы представим его музыкальную биографию в Сочи», — заявил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

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В другие дни Sochi Jazz Festival перед зрителями выступят группа Uma2rman, музыкант и исполнитель, участник «Евровидения» Петр Налич, нью-йоркский пианист Бенито Гонсалес, певицы Варвара Убель и Этери Бериашвили, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, «Биг-бэнд Сочи» Сергея Кокорина и другие артисты. Также в рамках фестиваля пройдет бесплатная образовательная программа в Сочинском колледже искусств, которая будет доступна всем желающим.

Фестиваль проходит в Сочи с 2010 года при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Сочи.

Как писали Юга.ру, в 10 по 14 сентября в Краснодаре состоится фестиваль «Джи Джи Джаз».

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