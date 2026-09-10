На XVII Sochi Jazz Festival в Сочи выступят музыканты из России, Грузии и США

В Сочи в очередной раз пройдет джазовый фестиваль Игоря Бутмана (6+)

10 сентября в Сочи стартует XVII Международный фестиваль Sochi Jazz Festival. Событие пройдет на курорте в течение четырех дней по 13 сентября. Его откроет музыкально-литературный спектакль памяти Леонида Утесова в исполнении народных артистов — саксофониста Игоря Бутмана и актера Сергея Степанченко в сопровождении Московского джазового оркестра.

«Леонид Утесов и сам бывал в городе-курорте, поэтому особенно символично, что мы представим его музыкальную биографию в Сочи», — заявил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.