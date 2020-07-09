«За что боролись, на то и напоролись». Кадыров прокомментировал убийства чеченских блогеров
Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июля заявил, что за произошедшим в Европе убийством блогеров — уроженцев республики, которые критиковали его, стоят иностранные спецслужбы
1 февраля стало известно, что во Франции был убит 44-летний чеченец Имран Алиев, который вел блог под псевдонимом «Мансур Старый». В нем мужчина резко критиковал ситуацию на Кавказе, отметил «Коммерсантъ». В убийстве Алиева заподозрили жителя Чечни, его объявили в розыск, сообщил «Кавказский узел».
4 июля в пригороде Вены был убит 47-летний уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены». Как отмечает Meduza, в своих видео на ютубе блогер критиковал Рамзана Кадырова, оскорблял его родителей. После убийства Умарова в Австрии арестовали двух выходцев из Чечни по подозрению в убийстве, сообщил «Кавказский узел».
Ночью 9 июля Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем телеграм-канале по поводу убийств чеченских блогеров, сообщил RT.
«Я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов. Анзор из Вены, Мансур Старый и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», — написал глава Чечни.
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Кадыров считает, что спецслужбы понимают: сквернословие, мат и ложь неприемлемы для чеченцев, и «чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет», написал телеканал «360». Политик заявил, что, зная чеченский менталитет, традиции, г1иллакх (правила поведения чеченцев), и «также зная, что мы спросим с них», сами порождают и тут же ликвидируют таких людей.
По поводу убитых чеченских блогеров Рамзан Кадыров заявил следующее: «за что боролись, на то и напоролись!».
Как писали Юга.ру, в апреле Кадыров поощрил полицейских, которые пнули человека за нарушение самоизоляции. Он заявил, что «кого надо, будет бить дубинками, кого надо, будет сажать в тюрьму, в подвал», чтобы защитить свой народ. Первых же заболевших коронавирусом выявили в Чечне в марте. Тогда Кадыров назвал смерть лучшим наказанием для них.