Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июля заявил, что за произошедшим в Европе убийством блогеров — уроженцев республики, которые критиковали его, стоят иностранные спецслужбы

1 февраля стало известно, что во Франции был убит 44-летний чеченец Имран Алиев, который вел блог под псевдонимом «Мансур Старый». В нем мужчина резко критиковал ситуацию на Кавказе, отметил «Коммерсантъ» . В убийстве Алиева заподозрили жителя Чечни, его объявили в розыск, сообщил «Кавказский узел» .

4 июля в пригороде Вены был убит 47-летний уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров, известный как «Анзор из Вены». Как отмечает Meduza , в своих видео на ютубе блогер критиковал Рамзана Кадырова, оскорблял его родителей. После убийства Умарова в Австрии арестовали двух выходцев из Чечни по подозрению в убийстве, сообщил «Кавказский узел» .

«Я ждал и наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов. Анзор из Вены, Мансур Старый и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России , и в частности, меня», — написал глава Чечни.

Кадыров считает, что спецслужбы понимают: сквернословие, мат и ложь неприемлемы для чеченцев, и «чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет», написал телеканал «360». Политик заявил, что, зная чеченский менталитет, традиции, г1иллакх (правила поведения чеченцев), и «также зная, что мы спросим с них», сами порождают и тут же ликвидируют таких людей.