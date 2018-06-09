Во Франции уроженца Чечни посадили на 20 лет за убийство бизнесмена в 2011 году

Чечня, В мире

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Парижский суд присяжных вынес приговор выходцу из Чечни Руслану Берсанову за убийство бизнесмена

Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Сидорова.

Берсанова признали виновным в убийстве российского бизнесмена Михаила Ланина. Также по делу проходил еще один обвиняемый — Язид Арсалиев. Однако его оправдали. Третий фигуранта Бадрудин Каимов за укрывание краденого приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.

Берсанов получил 20 лет тюрьмы. По словам адвоката, решение могут опротестовать в течение десяти дней, сообщает РИА «Новости».

Суд установил, что в марте 2011 года бывший генеральный директор компании «Саратовстройстекло» Михаил Ланин и его знакомая Елена Православнова прилетели во Францию, чтобы купить недвижимость. В аэропорту Парижа их встретили Берсанов и Арсалиев. Они отвезли бизнесмена и его спутницу в Вильпент. Там злоумышленники застрелили Ланина. Женщина получила травмы.

В декабре 2016 года в России осудили еще одного фигуранта дела — Султана Сигаури. Его приговорили к 8,5 годам колонии.

Суд Убийство
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