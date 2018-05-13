Уроженец Чечни в Париже убил одного прохожего и ранил четверых. Инцидент прокомментировал Кадыров

В Париже вечером 12 мая мужчина, одетый во все черное и вооруженный ножом, устроил беспорядочную резню

Он наносил удары прохожим и выкрикивал «Аллах акбар». В результате один человек погиб, четверо получили ранения. Мужчина также набросился на прибывший полицейский патруль. Один из полицейских сделал в него несколько выстрелов из электрошокового оружия. Однако электрический разряд не подействовал на нападавшего. Тогда его коллега открыл огонь из своего оружия, сделав два выстрела. Злоумышленник погиб.

Правоохранители установили, что террористом является 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов. Его родителей задержали. Их допрашивают. Установлено, что молодой человек получил французское гражданство в 2010 году.

Ответственность за совершенное нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Однако, по данным зарубежных СМИ, Азимов не был в списке подозреваемых в террористической деятельности и не находился в поле зрения спецслужб.

Власти Чечни назвали очередным «камнем в огород» республики однобокое освещение теракта в Париже. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

«Мы работаем и со священнослужителями, и с молодежью. У нас выработанные методы работы, они очень действенные. Я думаю, что это очередной камень в огород Чеченской Республики, тут удивляться нечему. Российское государство давно предложило Европе сотрудничество по борьбе с терроризмом, к чему пока западные партнеры относятся спустя рукава. Они не знают, каким образом противостоять тем, кто давит людей грузовиками, режет ножами или топорами», — сказал Умаров.

По словам министра, в России, частности в Чечне, ведут более эффективную работу по противодействию вербовке в ряды террористов. Чечня, по данным властей республики, один из самых безопасных российских регионов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на власти Франции ответственность за воспитание выходца из республики Хамзата Азимова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, этот паспорт сечас недействителен, так как в 20 лет он не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — написал Кадыров.

По его мнению, поступающая информация дает основание полагать, что Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.

«Западные страны создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности. Спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают такие преступления. Еще раз напоминаю, что Азимов вырос во Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба сложилась бы иначе», — заключил глава Чечни.